Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-14 HKT

美國歌手Camryn Magness憑YouTube片打開知名度，其後為One Direction巡演演出，獲得關注。近日傳出Camryn Magness意外身亡消息，終年26歲。其家屬已證實死訊，發文悼念。

Camryn Magness家人悲痛悼念

據外媒《People》雜誌報道，Camryn Magness於12月5日與男友人在美國佛羅里達州騎電動滑板車外出時，在路上遭到撞擊不幸離世。Camryn Magness家屬悲痛發文：「我們的心情沉重，她是一股光輝的力量，她的歌聲、靈巧且明亮的性格感動了許多人。無論是在海浪之下還是在舞台上，她都以無畏的能量和善意面對生活。」

相關閱讀：艾力寶雲親述與弟弟紐約車禍經過 為避過線垃圾車撞毁太太四驅車 兩兄弟沒受傷損失6位數美元

Camryn Magness年紀輕輕已嶄露頭角，早在8歲開始音樂生涯，13歲錄製首張試聽帶，並寄給現在的經理人，開始發展歌唱事業。Camryn Magness於2011年曾為澳洲歌手Cody Simpson巡演擔任開場歌手，同年又與流行龐克樂團Allstar Weekend進行巡演。

Camryn Magness曾與One Direction兩度合作

Camryn Magness的知名度大增，在2012年接受One Direction邀請，擔任《Up All Night Tour》巡迴的開場嘉賓，之後在2013年One Direction的《Take Me Home Tour》再度合作，參與逾60場歐洲演出。此外，Camryn Magness今年7月在IG公開獲男友求婚成功，可惜未等到婚禮，已撒手人寰。

相關閱讀：女星新婚4個月驚傳車禍重傷離世終年30歲 做模特兒出身曾選美 近年進修轉型成治療師

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方拘兩槍手：針對猶太人活動︱有片
即時國際
2小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
10小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
6小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
23小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
4小時前
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
投資理財
9小時前