26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅

美國歌手Camryn Magness憑YouTube片打開知名度，其後為One Direction巡演演出，獲得關注。近日傳出Camryn Magness意外身亡消息，終年26歲。其家屬已證實死訊，發文悼念。

Camryn Magness家人悲痛悼念

據外媒《People》雜誌報道，Camryn Magness於12月5日與男友人在美國佛羅里達州騎電動滑板車外出時，在路上遭到撞擊不幸離世。Camryn Magness家屬悲痛發文：「我們的心情沉重，她是一股光輝的力量，她的歌聲、靈巧且明亮的性格感動了許多人。無論是在海浪之下還是在舞台上，她都以無畏的能量和善意面對生活。」

Camryn Magness年紀輕輕已嶄露頭角，早在8歲開始音樂生涯，13歲錄製首張試聽帶，並寄給現在的經理人，開始發展歌唱事業。Camryn Magness於2011年曾為澳洲歌手Cody Simpson巡演擔任開場歌手，同年又與流行龐克樂團Allstar Weekend進行巡演。

Camryn Magness曾與One Direction兩度合作

Camryn Magness的知名度大增，在2012年接受One Direction邀請，擔任《Up All Night Tour》巡迴的開場嘉賓，之後在2013年One Direction的《Take Me Home Tour》再度合作，參與逾60場歐洲演出。此外，Camryn Magness今年7月在IG公開獲男友求婚成功，可惜未等到婚禮，已撒手人寰。

