MC計劃邀昔日導師陳潔靈任演唱會嘉賓 洪嘉豪首見草蜢3子：很關心我哋

HOY TV音樂企劃《歲月如歌》音樂會以推廣不同年代的經典廣東歌，一眾歌手張天賦（MC）、洪嘉豪、草蜢、衛蘭、岑寧兒、夏韶聲、陳潔靈、區瑞強、 林愷鈴等昨晚（13日）出席記者會，更預先錄影《永不放棄》，以歌聲向社會傳遞力量及祝福。

陳潔靈為MC《造星II》導師

MC坦言在音樂會重遇陳潔靈感到很驚喜，皆因當年參加《全民造星II》時，對方擔任其導師，也很照顧他。他笑說：「見到Miss Chan Chan好開心，好耐無見，佢話我第一個紅館演唱會無佢做嘉賓。」適逢經過的陳潔靈笑言承認有講過，最想跟MC合唱《老派約會之必要》，證明自己識唱對方的歌。MC即笑謂明日會開會計劃明年大計時會提出。而洪嘉豪則透露首次見到草蜢三子本尊，前輩們也跟他們一班後輩歌手傾偈，分享當年出道的情況，又很關心他們，還跟草蜢談及時裝。

為大埔災民傳遞正能量

草蜢三子蔡一智、蔡一傑和蘇志威表示今次音樂會是推廣廣東歌，於是一口答應參與。蔡一傑又指自少聽前輩唱的廣東歌，直到他們入行後，亦陪伴很多前輩、同輩和後輩的歌走到現在，可以為推動廣東歌出一分力，感覺很榮幸又開心。談到音樂會上選唱歌曲，草猛表示有師傅梅艷芳的經典歌《似水流年》及陳百強的《粉紅色的一生》外，還有他們出道時第一首歌曲《飛躍千個夢》，希望新一代的樂迷知道廣東歌中有很多有實力又全面的藝術家，同時藉著這些歌曲激勵大家要勇敢追夢，亦為大埔災民傳遞積極面對困難的正能量。