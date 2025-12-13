黃博因大埔火災回四川療傷：和老公互相安慰 趙浚承 20日沒回家怕影響與太太關係

黃博、張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈及王鄭浚仁一齊到沙田舉行 8IGHT WONDERS簽唱會。黃博和鄭浚承對於《中年好聲音3》能夠突破性以組合出碟而感動，黃博覺得有實體碟在手上感覺完全不同，是一個好好的紀念，更想到，十年後，8個人拿這張碟出來聽，可見證着各人第一首歌的回憶。鄭浚承17年前曾試過有出碟的經驗，現在有自己的單曲碟既開心又感動。問到二人下一步是否推出個人EP碟？鄭浚承即指，黃博擁有五首新歌已經夠歌可以出EP，自己則要儲多幾首，但也希望能成事，黃博即邀請他一起再推出合唱歌，為他加快進度。

黃博老公雖在災區現場工作

此外，問到可有因大埔宏福苑事件導致取消聖誕節的工作？黃博表示些活動取消了，因為老公是新聞工作者，當時要在災區現場工作，回到家中心情也很沉重，現在說到口邊情緒即時滾動，黃博也差點哭，「事件後我也很傷心，我和老公也一直處於互相安慰，他又害怕會影響我唱歌的心情，所以我也返了四川的家一星期療傷，與家人相聚，珍惜大家現在的生活。」

請十天假與家人去旅行

趙浚承表示聖誕節的工作沒有取消，但之前香港和內地的工作也取消了，由於家住北區，出入會見到災區，因此令他傷感，也曾因此想另覓另一條路出入，他希望政府及各界幫助受災家庭。而他則因20日沒有回家，害怕因此影響與太太關係，所以已跟公司請了十天假一家人旅行，他笑指，若與太太的關係因沒有見面變差，處於離婚狀態的話，便唱不到甜蜜的歌曲。

