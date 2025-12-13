葉蒨文恨孖GM拍樓盤廣告 有份角逐「飛躍進步男、女藝人」：我哋都會拍片拉票

葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）今日（13日）以情侶檔出席香港結婚節暨聖誕婚紗展，兩人大展歌喉合唱外，Sophie獻唱《就算世界無童話》時，GM坐在台上化身粉絲高舉紙版，Sophie含情脈脈望住男友又要求拖手，奉旨大曬恩愛。

2人計劃再去旅行

Sophie與GM接問訪問時，當笑指兩人公然打情罵悄，Sophie笑言只是「日常版」，雖然跟男友不時情侶檔賺真銀，但不嫌多，希望繼續多工作。GM則謂從未試過跟女友唱歌，更讚對方唱得好。談到冬至將至，Sophie表示已準備小食及飲品給GM媽媽，亦打算開香檳。問到GM媽媽是否很愛錫女友Sophie，GM笑指媽媽對他和女友都愛錫，Sophie則謂對方媽媽很溫柔，當她好似貓一樣愛護。對於可會再計劃去旅行，Sophie坦言也想，不過元旦要參與倒數活動。

GM望做實力派歌手

提到Sophie跟GM於台慶頒獎典禮分別有份角逐「飛躍進步男、女藝人」、「最佳男、女主持」及憑「女神配對計劃」入圍「最佳綜藝節目」獎項。GM坦言對獎項平常心，自己做返本份，若然有獎當然開心，又笑言不投票給女友的話，也不知投給那一位。他說：「我哋都會拍片拉票。」Sophie表示當然開心，入行十年也是默默耕耘，所以對獎項看得淡，本身注重工作，並以平常心努力工作為先，也會拍片多謝觀眾支持。她說：「無諗過可以參與真人騷同《香港小姐競選》做主持。」GM笑言做完大型騷，從未想過有機會唱歌，希望可以做實力派歌手。兩人均笑言將來想情侶檔做樓盤廣告。