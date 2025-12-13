郭富城預告帶太太方媛睇《內幕》唔會刻意喬裝 繼續扮聖誕老人冧家中「女神」 方中信獲力撐有機奪金像獎男配角

郭富城、方中信、周勵淇、湯怡和陳國邦等今日（13日）到大圍出席英皇電影《內幕》謝票活動，電影上映後一連七日成為華語片票房冠軍，成績驕人，郭富城和方中信對此表示很開心，希望觀眾繼續支持，如時間能配合都會繼續謝票。

食住止痛藥拍打戲

郭富城在戲中有不少動作戲，他透露動作戲拍了7日，因導演和他都很有要求，想做到最好，所以拍了很多次，「今次的動作很多都未試過，又要吊威也，所以都拍了十幾take，但因為右腰的pad走位，所以被威也整傷肋骨，當時要食住止痛藥拍，頂得住都會親自去做，大局為重，最多食多粒止痛藥。（有無同太太講受傷？）不用刻意去講，不想她擔心。」又說明天會與太太一起到戲院欣賞，問到會否喬裝？他戲言不戴口罩戴面罩，又指睇戲是正常生活，不會刻意高調或喬裝，否則到時大家不看戲只看他。

郭富城睇好方中信

方中信則指太太莫可欣還未捧場，指她近來很忙，之後又要到北京處理生意，至於可會和女兒一起看？他笑指女兒未必睇得明，雖然他在戲中是奸角，但不怕會嚇親女兒，導演麥兆輝早前表示睇好方中信憑《內幕》奪金像獎男配角，方中信表示每個演員都會盡力做好角色，希望大家睇得開心。郭富城則睇好方中信，指他對獎項無乜野，方中信聞言即笑說：「我想有啲野，都做了幾十年，希望有機會！」。

計劃明年推出新歌

講到聖誕節，郭富城表示會有一日假期，並於31日在重慶舉行跨年演唱會，有計劃於明年推出新歌，問到細女出生後，今年聖誕是否會更開心？他笑謂現在是女神之家，會繼續扮聖誕老人。另外，在活動現在有觀眾問到會否有《內幕2》，麥兆輝即表示沒有，又有觀眾讚方中信在戲中好癲好正，尤其斬手指一幕令人印象深刻，他笑謂當時有回想小時候在醫院做手術時的感覺。