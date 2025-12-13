37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養一對自閉兒

出身富裕家庭的37歲崔碧珈（Anita）與吳浩康分手後，鮮有戀情傳出，近年以演員、歌手兼製作人身份專注工作，今日（13日）崔碧珈突然在社交平台宣布戀情，男友竟然是曾於2005年參加《香港先生》競選，奪得「健力組」冠軍後而入行鄭健樂（Rocky）！

「大隻Rocky」鄭健樂Anita Chui在戀愛中

「大隻Rocky」鄭健樂昨日（12日）在FB改了Status，貼上與崔碧珈二人的照片，並寫明與Anita Chui在戀愛中，崔碧珈的IG貼上與「大隻Rocky」鄭健樂頭貼頭合照。

崔碧珈貼與「大隻Rocky」鄭健樂合照

崔碧珈昨日在IG限時動態貼上與「大隻Rocky」鄭健樂合照並說「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky，女人幾歲都要keep。」「大隻Rocky」鄭健樂有轉發相關短片，接着二人齊齊撐腳並說：「這就是骨髓！我一直想試試，很不錯呀！謝謝你跟我一起出去玩，今天是個很特別的星期五夜晚。」而「大隻Rocky」鄭健樂被發現在FB改了Status，貼上與崔碧珈二人的照片，並寫明與Anita Chui在戀愛中，事件引來網民瘋狂討論，紛紛猜測是否真拍拖。

崔碧珈生活無憂晒奢華生活

「大隻Rocky」鄭健樂在2005年《香港先生》競選奪得「健力組」冠軍後而入行，目前除了擔任演員外，亦有從事健身教練工作，但生活並不如意，在2020年曾因胃部感染幽門螺旋菌要停工休養，近期與結婚廿年的前妻完成離婚手續，大仔由他撫養，細仔跟媽媽生活，兩子同患自閉症驚現「斷崖式衰老」。反而崔碧珈生活無憂，經常分享其奢華生活，早前曾飛杜拜搭乘「超級頭等房」機位，又坐私人飛機到日本、韓國豪玩3個月，旅程中亦有豪華專車接送，盡顯其非凡財力。

