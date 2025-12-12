Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿Sa撇低男友與靚媽到澳門拜祭洩行蹤 惹粉絲到打卡點碰運氣撞偶像

影視圈
更新時間：17:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-12 HKT

阿Sa（蔡卓妍）今日（12日）上載了與媽媽到澳門拜公公婆婆的照片，穿上白色上衫和載上白帽的阿Sa，雖年屆40但仍保持着鄰家女孩味道，而她身旁的媽媽保養得宜，兩人一黑一白的服飾成對比，就像姊妹一樣，阿Sa繼承媽媽凍齡基因，少女味盡顯無遺。

男友獨留港

阿Sa放假與媽媽出行，珍惜及享受一下母女之間的溫馨時間。貼文也引來粉絲提問，紛紛表示︰阿Sa是「半個澳門人嗎」、「媽咪係澳門人嗎」等疑問，引來澳門的粉絲即時到阿Sa拍照的地點，希望碰運氣可以見到偶像，可惜卻不見阿Sa的影蹤。另一邊廂，阿Sa的男友Elvis則在限時動態上傳一張孭住網球拍的照片，似是前往打網球的樣子，正好代表二人除了拍拖時間，也能擁有各自私人空間。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
20小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
6小時前
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
2小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
10小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
2025-12-11 17:00 HKT