阿Sa撇低男友與靚媽到澳門拜祭洩行蹤 惹粉絲到打卡點碰運氣撞偶像

阿Sa（蔡卓妍）今日（12日）上載了與媽媽到澳門拜公公婆婆的照片，穿上白色上衫和載上白帽的阿Sa，雖年屆40但仍保持着鄰家女孩味道，而她身旁的媽媽保養得宜，兩人一黑一白的服飾成對比，就像姊妹一樣，阿Sa繼承媽媽凍齡基因，少女味盡顯無遺。

男友獨留港

阿Sa放假與媽媽出行，珍惜及享受一下母女之間的溫馨時間。貼文也引來粉絲提問，紛紛表示︰阿Sa是「半個澳門人嗎」、「媽咪係澳門人嗎」等疑問，引來澳門的粉絲即時到阿Sa拍照的地點，希望碰運氣可以見到偶像，可惜卻不見阿Sa的影蹤。另一邊廂，阿Sa的男友Elvis則在限時動態上傳一張孭住網球拍的照片，似是前往打網球的樣子，正好代表二人除了拍拖時間，也能擁有各自私人空間。