《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！傳最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》熱播中，99位全男班參賽者現時爭取晉身15強，並可以到韓國進行集訓，全力邁向偶像之路。《全民造星VI總決賽》將於2026年1月4日舉行，傳將於澳門新濠影滙進行，與假澳門上葡京綜合度假村舉行的TVB《萬千星輝頒獎禮2025》打對台，引起不少討論。而今日（12日）再有傳媒報導，《全民造星VI總決賽》除了有盛傳加盟做評判的梁詠琪、韓國一代女團成員，更有望邀請到古天樂成為評判，令網民相當興奮！

古天樂成為《造星VI》決賽評判？

《全民造星VI總決賽》評判陣容星光熠熠，最新消息指影帝古天樂也有望加盟成為五大評判之一。不少網民認為，古天樂開設的「天下一」娛樂公司在過往幾屆《全民造星》中也曾協助發掘新星，更曾安排旗下藝人做評判，因此他擔任評判並非毫無可能。加上古天樂是TVB出身，得過TVB視帝，更是至今最年輕的得主，網民揣測他的加盟似乎成為對撼TVB《萬千星輝頒獎禮2025》的助力！

Marcus、畢佬被淘汰

昨晚（11日）播出一集《全民造星VI》最新戰況，第二及第三輪對決中，再有兩位參賽者遺憾出局。於第二輪對決中，14號Marcus與49號Larry的組合演出《The Dark Side》後落敗，最終Marcus以一燈之差被淘汰；年僅17歲的他坦言參賽已是成功挑戰自己：「即係可以知道自己原來都有咁嘅實力㗎喎。同埋好感激喺度遇過嘅所有人，因為佢哋都幫助咗我好多，之後我都學咗好多嘢，我都一直成長緊，雖然我好似好大個咁，但係其實我17歲啫。」

緊接的第三輪對決，由32號畢佬與52號DaiMa組成的Group 5，不敵憑原創曲《裂縫》出戰的34號丘藍和41號Jacky Fan，導致畢佬止步20強。被淘汰的畢佬充滿正能量，反過來安慰隊友，並揚言希望在決賽中歸來，贏得全場掌聲。

《全民造星VI》最新戰況？