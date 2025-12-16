2026年荷里活猛片清單｜《阿凡達3》1.8上映 梅姨廿年後再戰時尚圈 路蘭史詩撼蜘蛛俠 美隊歸來救MCU

早前串流平台Netflix擲827億美元，收購荷里活片廠華納兄弟一事，震驚整個電影業界，另一百年企業派拉蒙隨即提出惡意收購「截胡」，破壞華納兄弟與Netflix的交易，令大型媒體及串流平台的競爭進一步白熱化。隨着觀影模式的改變，今時今日睇串流平台都要用1.25倍速……世界瞬息萬變，太多無法預計之事，亦無阻2026年的一眾荷里活猛片放送，《星島頭條》嚴選26套必睇西片︰有續集、名導科幻作、文學著作改編、超級英雄片等題材，而原定本月在港上畫的《阿凡達3》亦延至1月8日，加入戰局。撰文︰李志宏

1月︰《阿凡達3》改名上映、《28年後︰人骨聖殿》建立新秩序

《阿凡達：火與燼》改名為《阿凡達3》，鐵定1月8日上畫，另有3D版本。喪屍片《28年後》3部曲，第2章《人骨聖殿》改由《糖魔怪客》新銳導演Nia DaCosta執導，Danny Boyle退居監製。年輕的Alfie Williams與神秘領袖Jack O'Connell交手，倖存者比感染者可怕，他們建立的秩序，行為比喪屍詭異。Ralph Fiennes去留成關鍵。1月還有Sam Raimi執導的黑色幽默災難片《Send Help》，Rachel McAdams與Dylan O’Brien主演，兩人是同事，飛機失事生還後，困於荒島，必須放下恩怨，合作存活。

《阿凡達3》鐵定1月8日上畫，有3D版本。

《28年後：人骨聖殿》Jack O'Connell充滿邪氣。

2月︰Margot Robbie詮釋病態愛戀

有Emerald Fennell執導的《Wuthering Heights》，Margot Robbie、Jacob Elordi主演，以新世代視角重構《咆哮山莊》的病態愛戀。恐怖片則有《奪命狂呼7》，原創編劇Kevin Williamson執導，玩復古，Neve Campbell、Courteney Cox再次對決Ghostface。

Margot Robbie主演虐心之戀《Wuthering Heights》。

3月︰《The Bride!》女性為視點重構經典

Maggie Gyllenhaal執導《The Bride!》以女性視點重構《新科學怪人》，故事設定於30年代芝加哥，科學怪人與醫生復活了一名被殺女子，令她成為社會運動象徵；卡士有Christian Bale（演科學怪人）、Jessie Buckley等。3月還有科幻大片《Project Hail Mary》，Ryan Gosling扮演宇航員，失憶後醒來，獨力拯救地球。

《The Bride!》咁《贖夢》嘅？Christian Bale（右）扮蔡辛強？

4月︰《穿PRADA的惡魔2》Mean姐回歸

其實2013年經已有《穿PRADA的惡魔》第二集劇本，但梅姨Meryl Streep對拍續集不感興趣，Anne Hathaway稱「完全不同作品」才會接拍。19年後終於有續集！隨著實體雜誌式微，Mean爆上司Meryl Streep向現實低頭，急需Anne Hathaway出手挽救事業；而當年任勞任怨的助理Emily Blunt已貴為國際品牌集團的高級主管。

4月仲有《超級瑪利歐銀河大電影》，及由現年29歲的Jaafar Jackson（Michael Jackson姪仔）主演的傳記歌舞片《米高·積遜》。

梅姨Meryl Streep（左）、Anne Hathaway主演的《穿PRADA的惡魔2》，經典IP回歸。

《Michael》講述MJ傳奇一生，主角由MJ的姪仔Jaafar Jackson擔當。

5月︰「星戰」星級陣容

起伏不定的星球大戰電影線，當中《曼達洛人》電影版《The Mandalorian & Grogu》可謂任重道遠，配合Pedro Pascal與新加盟的《大熊餐廳》視帝Jeremy White、薛歌妮韋花，有撥亂反正之感。

《曼達洛人》電影版《The Mandalorian & Grogu》有超強陣容加盟，星球大戰電影線有鐵粉。

6月︰史提芬史匹堡再拍UFO題材

傳奇導演史提芬史匹堡與編劇David Koepp再次合作的《Disclosure Day》，關於外星人、UFO、UAP題材，有Emily Blunt，Colin Firth等A級陣容坐鎮。緊隨其後有閤家歡動畫《反斗奇兵5》，故事講述8歲的寶妮沉迷新玩具平板電腦，今次胡迪、巴斯光年等主角團將面臨新世代的大挑戰。另外，已成票房保證James Gunn，為死氣沉沉的超級英雄片注入生氣，《Supergirl》是他與Peter Safran規劃的DC宇宙新章，Milly Alcock飾演女超人，展開宇宙復仇之旅。

史提芬史匹堡再拍UFO題材！

《Disclosure Day》由Emily Blunt主演。

25歲Milly Alcock拍《Supergirl》，有一陣玩世不恭味道。

《反斗奇兵5》主角團隊將面臨新世代挑戰。

7月︰蜘蛛俠大戰《The Odyssey》

導演Christopher Nolan帶來野心勃勃的《The Odyssey》，把荷馬史詩搬上大銀幕，Matt Damon演Odysseus，其他演員有Zendaya、Tom Holland、Anne Hathaway、Robert Pattinson等，陣容豪華！另一焦點是導演如何在不使用電腦特技（CGI）下，透過服裝、化妝展現獨眼巨人兇殘一面。

動畫片《迷你兵團3》提早一年上畫，情節保密。而迪士尼有真人版《魔海奇緣》，新面孔Catherine Laga演慕安娜，「巨石強森」再演茂宜Maui，掀南洋冒險熱潮。7月尾，Tom Holland《蜘蛛俠：英雄重生》上陣，有傳他在《復仇者聯盟5》現身。

Matt Damon主演的《Odysseus》是一部史詩級大片。

Tom Holland演蜘蛛俠，造型早已深入人心。

8月︰Anne Hathaway狙擊恐龍

有J.J. Abrams擔任監製的科幻冒險電影《Flowervale Street》，繼續有Anne Hathaway，加上Ewan McGregor，這個組合有新鮮感。

《Flowervale Street》故事設定在1980年代，一個家庭牽涉恐龍來襲危機中，Anne Hathaway（右）瘦到見骨。

9月︰DC泥面人走上《變形人魔》絕望之路

《Clayface》由DC反派泥面人做主角，Tom Harries做主角，預計走黑暗成人向路線；監製Peter Safran形容為DC版本的《變形人魔》。

《Clayface》概念海報

10月︰水行俠拍《街頭霸王》

本月有動作片《街頭霸王》，綠皮膚野獸Blanka「水行俠」Jason Momoa扮演，骨感美人Callina Liang演春麗；Noah Centineo演Ken，Andrew Koji演Ryu。

以「水行俠」為人所知的Jason Momoa，扮演《街頭霸王》Blanka。

11月︰《飢餓遊戲》前傳殺到

本月有反烏托邦題材《飢餓遊戲》前傳《Sunrise on the Reaping》接棒上映。這部前傳除有Ralph Fiennes、Elle Fanning、Kieran Culkin等扮演系列中經典角色之年輕版外，仲有《飢餓遊戲》三部曲男女主角Jennifer Lawrence、和Josh Hutcherson回歸客串。

12月︰《復仇者聯盟5》與《沙丘瀚戰：第三章》壓軸

12月先有《殺神夜2》，David Harbour再演暴力版聖誕老人，有新人物加入。動作冒險電影《逃出魔幻紀3》傳聞是終章。壓軸的《復仇者聯盟5》由Russo兄弟回巢操刀，不容有失，Robert Downey Jr.、Pedro Pascal肩負重振MCU的重任；「美隊」Chris Evans確定回歸演Steve Rogers。最後是由Denis Villeneuve的執導的科幻大作《沙丘瀚戰：第三章》，Timothée Chalamet成為皇帝後，被權力反噬。

《復仇者聯盟5》在明年12月壓軸登場，Robert Downey Jr.強勢回歸無疑是最大看點。

美國隊長Chris Evans登陸《復仇者聯盟5》再演Steve Rogers。

「甜茶」Timothée Chalamet在《沙丘瀚戰：第三章》中將被權力所黑化。