簡淑兒為老公白髮頹樣解畫 預約睇北極光「造人」︰生幾多個有分歧

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-11 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-11 HKT

簡淑兒今日（11日）到荃灣為保健食品宣傳，她和老公麥大力都對某些食品過敏，老公對阿士匹靈敏感，故家中一定不會放置這類藥物，而她在選擇護膚品上極為小心，一定會看清楚產品成份。

36歲簡淑兒不介意演媽媽角色

早前有報道指，麥大力工作捱夜，導致滿頭白髮及蒼老一事，簡淑兒替老公解釋，他不喜歡染髮才惹誤會。笑說有一次她在網上上載合照後，網民說麥大力是她的爸爸，令老公十分不開心。簡淑兒續說，老公是半個外國人，面部紋理較明顯，看過網民的留言後，老公翌日去染髮，之後他又放棄了，即使在結婚時他也沒有化妝。

簡淑兒鍾意拍劇，希望有機會拍各電視台劇集，角色方面不會揀擇，就算演媽媽角色也無妨。她打算明年「造人」，笑說要放棄美好身形。同時透露老公十分期待BB到臨，望生兩個，她覺得一個便夠了，並已計劃明年二月尾度蜜月，去看北極光，「老公已訂冰屋！」

