71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-12 HKT

韓馬利（Mary姐）繼老公杜燕歌去年離巢後，今年在TVB官網上已消失，悄悄離開效力逾40年的TVB，並與老公移居中山和惠州，過半退休生活。韓馬利日前被網民見到生活休閒，與老公在中山行超市外，原來還有一愛好近日在網上曝光，有網民見到照片打上笑到喊Emoji，在見多瘋狂。

韓馬利忍不住自嘲

韓馬利前日（10日）在IG分享照片，見到走廊位置堆滿貨品，大量包裹估計是淘寶、拼多多的產品，目測約有40件。韓馬利對於自己的強勁購買力都忍不住自嘲：「每次回家都有它們列隊歡迎，真不知道是好嬲定好笑，還是有點過份？」

相關閱讀：前TVB富婆晒恩愛曝光豪宅巨型衣帽間 曾經腦出事險死 老公貼身準備奢華補身食材

韓馬利日前與老公行內地超市，二人戴帽打扮隨意，未被太多人認出。韓馬利走在前方專注地四圍望，邊行邊搵入手貨品，杜燕歌則陪伴在身後，韓馬利其間見到適合的貨品便擺上車，花錢力強。

韓馬利曾患腦膜炎險死

杜燕歌是韓馬利的第三任丈夫，二人1989年結婚後，曾移民到澳洲生活，雖然韓馬利曾經懷孕，可惜不幸流產，之後二人協議不生育，並認許紹雄的獨女許惠菁做契女，一直相愛至今。韓馬利曾於2019年患上腦膜炎，當時因發燒感冒菌入腦，一度昏迷住院數星期，瀕臨死亡邊緣，體重更下跌10幾磅，還引發情緒病。韓馬利休養期間獲老公杜燕歌悉心照顧，逐漸回復健康狀態。

相關閱讀：「TVB離巢富婆」豪宅內部大公開 寬敞客廳擺水晶吊燈 藝術品滿屋展品味 被封物業女王大屋遍各地

