葉蒨文集氣想同男友GM一齊攞獎揚威台慶 有結婚生B共識︰仲爭啲錢

影視圈
更新時間：15:15 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-11 HKT

葉蒨文（Sophie）今日（11日）到機場博覽館出席汽車展活動，她打扮成美女銷售經理為廣告商推銷環保電動車，她稱從未試過銷售汽車，要頂硬上，「之前試過直播帶貨兩小時，與黎諾懿、陳敏之一齊做，學習到許多。」問她的普通話是否跟黎諾懿一樣是「廣普」？她笑說剛才汽車行總裁讚她的普通話非常好，並指：「我好想嘗試以英文、國語擔任主持，（想轉型當司儀？）不是轉型，多謝TVB給予許多工作機會，自己在英國讀書，能以英文及國語流利溝通，不想浪費。」

 

Sophie透露年底工作量大增，「今日擔任汽車銷售經理，之前做投資銀行的活動，感到整個人也進步了！」荷包也進帳不少？她笑言：「我人叻了，腦袋、荷包又叻了，哈哈！」表明聖誕、新年忙到沒有假放，「不要緊，工作為先。」台慶頒奬典禮快將來臨，Sophie和男友曾展望（GM）有份競逐「飛躍進步男、女藝人」、「最佳男、女主持」及憑《女神配對計劃》入圍「最佳綜藝節目」獎項，她說︰「若能去現場參與經已好開心，殺入決賽是一種肯定，自己做了10年，看得好淡，會繼續默默耕耘，有獎的話當然開心。」並期望《女神配對計劃》能奪獎，「製作團隊十分用心去做，好想團隊有所收穫。」

問她想男友奪獎還是自己奪獎？她笑說：「兩個一齊獲奬！成為佳話，（拿到獎即結婚？）他未準備好！（那你準備好沒有？）我工作為先，差一點點錢，要多多努力，（你想搞世紀婚禮？）不用，結婚只為日後生小朋友。兩個人一起不用說太多，我撐你，你撐我，有甚麼困難、病痛也會在一起，不用依靠一張紙（婚書）。」Sophie還透露GM擔當她的「柴可夫」，她解釋自己與家人共用一車，GM自己有車較為方便，當男友工作太攰時，「就由我做他司機。」

