陳山聰投資馬拉賀歲片搵Jaco補習費 隨阿叻北上踢波未能增加工作量

影視圈
更新時間：14:15 2025-12-11 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-11 HKT

陳山聰（11日）出席機場博覽館汽車展活動，笑指自己一身打扮似足總裁。陳山聰早前跟隨陳百祥（阿叻）「精裝明星足球隊」到內地踢足球，阿叻曾明言「精裝明星足球隊」在內地大受歡迎，一星期踢足3日，豪言每一位跟他去踢波的藝員，商演機會激增20倍；問到他事後是否有大量商演？陳山聰指「沒有」，他只管開心踢波，「阿叻知道我踢過晨曦，才邀請我參與，自己剛巧有時間，才去客串一下玩一場開心足球而已。」

唔敢亂使錢  換車等優惠

陳山聰考慮換電動車，買車最重要考量昤兒子陳霆軒（Jaco）的需要，「最緊要是安全性，後座寬闊夠放兒童安全座椅，尾箱要大，要擺Jacko的單車。」並補充︰「我是實用型用家，會等有優惠才考慮換車，希望將錢留給兒子。」他開心表示兒子入到心儀小學，憶述自己與與太太得知消息後，倍感安慰，透露面試時，自己比兒子更緊張，「不可以陪兒子入去，我要坐在出面等，擔心他答得不夠好！」續笑言：「兒子面試時，我有30年前去TVB面試時的感覺。太太也叫我不要那麼緊張。」重申要更努力賺錢，「將來兒子搵補習老師，我開始準備。」

此外，陳山聰早前與林盛斌等到馬來西亞登台，剛巧他們主演的賀歲片《媽媽又要嫁》完成後期製作，他與其他投資者、監製一起看試片。該片於農曆年初一在當地上映，陳山聰稍後會飛往馬來西亞、馬六甲及檳城等地宣傳，後回港跟家人團年，繼而帶埋太太、兒子再到馬拉出席謝票場兼過新年；原來該片陳山聰有份投資，是老闆之一，他謙稱︰「只是小小投資者，也是一項新嘗試，希望票房理想，有機會開拍下一套。」

