盧瀚霆演唱會2025丨Anson Lo尾場2度Encore 哽咽答謝神徒 壓力大令「教母」擔心：多啲返屋企食飯 呼籲長遠關注及支援大埔災民

盧瀚霆（Anson Lo）一連5場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》昨晚在亞洲博覽館作尾場演出，獲李幸倪、Serrini到場支持，演出於8時30分開始，AL以一身閃爆造型亮相，全場報以歡呼，這晚同樣坐無虛席。唱過《深閨》後，一身白馬王子裝的AL開腔指唱到這首便有屋企的感覺，更向歌迷示愛：「因為有你哋感覺似屋企，KINGDOM來到第5晚，是我們最後一晚約會，希望大家不要不開心，記得眼前見到的畫面，記得第5晚是特別的約會。」唱過《你都有今日》後，AL分享指身上的是寵物蛇，代表接下來兩首歌要「搲開自己」，神徒（歌迷暱稱）即反應要他「搲開」衣服騷胸肌。

感觸指自己已30歲

至於唱完《不可愛教主》後，AL問歌迷，「想唔想見多晚？係咪唔想走？我都係呀，每晚都睇playback、檢討自己表現，想到今晚最後一場，一個月籌備的演唱會落下最後一幕，我自己都唔捨得，最唔捨得你哋每一位，你們會說冇我就冇演唱會，事實冇你哋在坐每一位根本唔會有（演唱會），我每一年都想開騷，因為想親眼見到你哋、見到手燈，同埋你哋的指引，不過唱緊歌畀飛吻又太難，哈哈！」他又感觸指自己已30歲，「7年來，你哋受好多不開心和委屈，見到有負面新聞、評價有攻擊性，你哋比我早喊、激動過我！好想講聲辛苦你哋，陪我起起跌跌，衷心地想講聲唔好意思，你哋比我更加堅強，每一位、每一日的支持，令我見到驚和嬲的事，甚麼都不重要，最重要是你哋每一位！」歌迷報以歡呼，講到不禁哽咽的AL低頭穩住情緒，「23年THE STAGE時我許下承諾不可以容易喊，今晚我兌現了我的承諾！」

被「大寶冰室」吸引

這晚由神徒為AL炮製驚喜，於《Hey Hey OK!》後齊舉「多謝盧瀚霆」手幅，AL感激歌迷支持但會堅持不會喊，又表示會展現尾場實力，要神徒一齊嗌爆場館。Encore時，AL表示得到好多能量，又透露原本準備了禮物，但最近發生的事覺得不是最好時間，之後會再將禮物送出去，或考慮拍賣捐錢出去。他又指這次演唱會跳舞佔8成以上，是入行以來最需要能量，笑言雖然沒節食，但睇到網上話題「大寶冰室」也被吸引，想要破戒食飯但要保住人魚線；他表示經過23年 THE STAGE，知道大家的預期也變高了，一直煩惱想找到新鮮感，亦擔心KINGDOM的演出是否好睇，「加上忙於演唱會及MIRROR要準備MAMA，香港亦發生不好的事，我都好煎熬、身心都疲倦，所以想透過今次演出傳遞愛，希望大家不要停止關注大埔災民。」他認為災民需要長期關注和愛，呼籲歌迷以掌聲傳遞正能量，「大家可以畀張Anson Lo的相對方睇，踏出一步傳遞愛，哈哈。」AL以粉紅睡衣現身第2度安歌，笑言要在亞博過夜，並要多謝公司幫他付超時罰款，加唱《Lemonade》、《Take That》、《Rude Boy》、《MONEY》及《Gimme Gimme》等，最後向歌迷鞠躬7秒答謝，演出在11時56分才告終。

不介意被指咪嘴

Anson Lo完騷後受訪，他透露這幾天忙到早上6時才睡覺，因會看神徒給他的評論，當中亦有些是評價，但自己睇到不會不開心。而當中有人指他咪嘴，問看到會否介意？他笑言不會，可能是唱得像CD。而演出有因應大埔火災意外而作出改動，包括取消派禮物及避唱一些歌，他表示改動不算大，「可能有一些歌單改了，有些歌詞會靜音，但跳舞方面都沒有改動。」更呼籲大家長遠地關注及支援災民。AL給這次演出80分，自覺比23年有進步，尾場歌迷舉牌打氣，他表示有留意到大家舉牌「多謝盧瀚霆」，知道大家想提醒他要多謝自己，但還是忘記了，問神徒想搞喊他嗎？他說不知道大家目的，但23年喊到唱不到歌，是一次遺憾，要感謝幕後團隊提醒他不要喊，這次很叻仔。

多謝歌迷投票

談到今次演出沒有邀請嘉賓， AL指是特別做法，因很多歌都想唱給大家聽。而今次舞台設計破了亞博紀錄，他表示是事後才知道，「踩台才發現幾大、幾遠，所以都幾考走位！」至於曾在台上表示經歷壓力爆煲，他稱是同時忙於準備個人騷和MAMA，擔心最後兩方面都做得不好，至於最後退出了MAMA，他指沒有可惜，但都想再有機會參與。至於因壓力令「教母」擔心，他笑言最好方法是多回家食飯，媽咪便會開心，也想完成跨年及元旦兩場騷，可以帶家人們去旅行。雖然因演出將缺席《叱咤頒獎禮》，但作品《Lemonade》仍入選「我最喜愛歌曲」，他多謝投票的歌迷，希望大家都可以支持喜歡的歌曲。至於令神徒煩惱該留在香港還是到澳門支持他？他表示，「相信鍾意我的人都會去我所在的地方，所以神徒都會去倒數吧？但這都是個人意願。」至於沒有入圍《勁爆頒獎禮》，他表示因忙於準備演出，這個就沒有留意了。