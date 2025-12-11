Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

71歲格林美提名歌手家中遇刺身亡 31歲兒子疑涉殺人遭逮捕

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-11 HKT

曾獲格林美獎（Grammy Awards）提名的世界級男中音歌唱家朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes），於當地時間12月8日晚，在美國洛杉磯聖塔莫尼卡家中遇刺身亡，終年71歲。警方經初步調查後，以涉嫌殺人罪逮捕死者31歲兒子麥卡賽克斯（Micah Sykes）。Jubilant的經理人公司發表聲明，證實其死訊。

Jubilant Sykes身中多刀當場不治

綜合外媒報道，警方於12月8日晚接獲「有人遭受攻擊」緊急報案，趕抵現場後，發現Jubilant Sykes身中多處刀傷，當場宣告不治。其31歲兒子Micah Sykes因在現場，被警方列為殺人嫌疑人逮捕，Micah Sykes在過程中未有反抗。

相關閱讀：20歲男歌手D4vd車廂藏屍警方派員搜查住所  車內藏15歲失蹤少女被肢解屍體 手指刺青與D4vd相同

警方表示在現場搵到一把疑似作案用的兇器，目前正連同其他物證進行鑑識：「全案的具體狀況仍在調查中，將請洛杉磯縣地方檢察官辦公室審議，並考慮是否將對Micah提出訴訟。」有報道指Jubilant Sykes的兒子Micah有精神病史，過去曾多次因精神狀況不穩，行為暴力引發爭端，暫未清楚是否與是次案件有關。

Jubilant Sykes曾獲格林美獎提名

Jubilant Sykes是美國備受推崇的古典音樂家，其音樂風格獨樹一幟，完美融合福音、爵士、民謠與古典樂。Jubilant Sykes富有磁性又溫柔的男中音聲線，以充滿情感的演繹方式，讓Jubilant 在古典樂界享有盛譽，曾到紐約大都會歌劇院、卡內基音樂廳、倫敦巴比肯藝術中心等世界頂級場地演出。Jubilant Sykes於2010年憑傳奇作曲家李奧納德伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的《Mass》精湛演出，獲得格林美獎最佳古典專輯提名。

相關閱讀：20歲知名爆紅男歌手車輛發現被肢解且嚴重腐爛屍體   正舉行世巡演出稱仍正常進行震驚娛圈

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
22小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
4小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
15小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
4小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
22小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
6小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
20小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
6小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
21小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
40分鐘前