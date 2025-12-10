希良梨上載染髮扮靚相誓要對抗癌魔 發文感謝粉絲：我會盡力好好活下去

憑經典日劇《麻辣教師GTO》走紅的45歲女星希良梨，去年9月確診二度罹癌後，上月18日傳出病危，當時其經理人證實情況不樂觀，幸而其團隊於3日後發文透露她已恢復意識，她本人更於上月28日親自在IG報平安，最近更連番更新IG帳號，分享近況。

抗癌藥致關節和肌肉疼痛

她在前日（8日）上載了一張金髮look照片，並分享了染髮的過程，她配文道：「去了美容室染髮，久違的開懷大笑，精神都振奮起來了。」接着又連番發文，分享回醫院做檢查，以及與朋友到表參道睇聖誕燈飾的事情。期間她亦在發文中坦白道出身體狀況，透露因為抗癌藥的副作用，導致關節和肌肉疼痛，甚至幾日前更甩了一隻牙，直言抗癌過程痛苦，會令人不禁想逃避，但她會努力對抗癌魔。而在昨日（9日）她再度發文，感謝關心她的粉絲，她寫道：「感謝我身邊所有人的支持，我才能保持清醒，挺過抗癌藥物的副作用，我愛你們所有人。非常感謝你們所做的一切。我並不堅強，但我會盡力好好活下去。」

去年9月公開癌症復發噩耗

希良梨於1997年出道，翌年與反町隆史、松嶋菜菜子、小栗旬、窪塚洋介、藤木直人等合演《麻辣教師GTO》而爆紅。然而卻在2000年事業高峰期，被診斷患上子宮頸癌，並因而一度停工。及後不但戰勝癌症，更於2008年與一名台灣男性結婚，翌年誕下囝囝，並於2014年復出娛樂圈，推出唱片。但她於去年9月公開癌症復發噩耗，更坦言已於2023年離婚。