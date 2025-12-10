鍾柔美幻想同愛犬拍拖投入角色 黎展峯用AI寫歌「有陣膠味」 黎展峯唔敢高調過聖誕

鍾柔美、安俊豪和黎展峯等今日（10日）出席廣播劇《生成式戀愛》記者會，鍾柔美飾演AI虛擬偶像，與安俊豪、黎展峯周旋於三角關係。安俊豪接受與AI談戀愛，平時十分依賴AI的建議，亦不抗拒一個人周圍去玩，問到可會自己不擅與人溝通，越來越宅？他笑說：「不會，AI溝通叻過我，而且我的性格很I，是最I男歌手。」

鍾柔美掛住炎明熹

黎展峯、鍾柔美就不能接受與AI談戀愛，黎展峯笑稱試過用AI寫歌，出來的效果「有陣膠味」，感覺不到溫暖。鍾柔美表示，科技日新月異，可以幫手做功課、寫歌，而戀愛需要親身經歷，親自去試，要發自內心；問她可會用AI幫手做功課？她笑言盡量不會，指若用AI做功課，反而事前要寫一份詳細報告才不致出錯。

鍾柔美形容是次角色要談戀愛，但自己沒有經驗，要幻想去投入，希望做到甜美的戀愛感。問她的幻想對象是誰？她笑說：「幻想同我隻狗！我平時會同牠傾計，我未有戀愛經驗，都只能靠幻想。（錄音時會望住安俊豪、黎展峯，投入到嗎？）我只看稿，我說話、演繹都唔叻，所以要睇實份稿。」

鍾柔美於28日與姚綽菲、詹天文到佛山舉行演唱會，她指姚綽菲好快返香港，到時一起排練；另外，本月21日是鍾柔美19歲生日，她透露歌迷會本想辦活動，惟因大埔火災而延至明年舉行，她說︰「正日生日未知點過，因為第二日要綵排，如果有時間都想約Gigi（炎明熹）一班《聲夢》朋友食飯。」至於安俊豪、黎展峯都表示，今年聖誕節會低調地過，黎展峯透露有些工作需要延期，他明白市民需要時間恢復心情。