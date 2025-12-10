失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜

47歲落選港姐林雅詩（Grace）入行多年，無論情路抑或事業發展並不順暢，出道不久曾拍過不少艷情片兼主持成人節目，其後嫁拍拖3年的鋼閘商人溫文英並育有一子溫兆傑，惜因老公遭揭發出軌而結束10年婚姻，多年來以單親媽媽身份照獨兒子，早年一度傳撻着經理人馬天樂，無奈男方於2020年被揭「偷食」助手兼做老竇。

林雅詩搵工竟然收到露體狂的相

情路坎坷的林雅詩在2022年決定移居英國與兒子及家人團聚，她曾說︰「從前太複雜，做回普通人簡單過生活。」可惜新生活未如想像中順利，寄出逾30封求職信，連洗碗工都冇回音，搞到林雅詩多次公開放負，最後索性回流返港。今日林雅詩又爆SEED開PO，搵工期間竟然收到露體狂的相。

林雅詩近年不時在社交平台放負

林雅詩近年不時在社交平台放負，試過搵工不成而自我人格極低，反而收到大量性騷擾信息，她曾透露不時收到不雅照：「我收到很多粉絲留言私訊給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，令我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多點也給我一些尊重！」

林雅詩搵工遇變態狂

昨日林雅詩又再爆SEED留言：「而家環境已經唔係咁好，想搵個job又要俾人壓價，又要可能冇錢收，有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！跟住就send埋啲露體狂嘅相咁即係點呀？當然我有block咗佢啦，但係佢又用另外一個Account再開返呀嘛！唔好再蝦我個女人仔啦！我都搵份正職馬死落地行！發洩完畢！謝謝！」

