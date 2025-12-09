Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo個唱改良戰衣 監製籲神徒坐定定 毛舜筠撐場︰舒緩低沉心情

影視圈
更新時間：17:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-09 HKT

一連五場的盧瀚霆（Anson Lo，教主）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會進行得如火如荼，今次演唱會以「埃及國度」為主題，Anson Lo以多套金光閃耀的華麗服裝亮相，部份服飾重量更逾30磅。昨晚（8日）第3場，Anson Lo就表示舞台服飾上作出了改良；另外，昨晚演唱會，有部份熱情的神徒（粉絲暱稱）興奮衝出原本自己的位置，監製莊少榮（細榮）今午在社交網貼文勸籲歌迷應安坐自己座位，以免影響其他觀眾。

好好照顧自己的情緒

Anson Lo今晨在社交網分享演出的照片和片段，他表示在舞台服飾上作出了改良，並寫道︰「昨（前）天晚上我檢討自己的表演時，突然覺得這一件埃及戰衣的黑色部分太多，於是問Kenneth大師可不可以稍作調整。辛苦整個造型及服裝團隊，才有今（昨）晚Day 3的改良版本。再次感謝Kenneth大師對我的愛和支持﹗」而他亦有在IG限時動態轉發獻唱 《致我》的片段，並表示：「希望大家要先好好照顧自己的情緒。」

另外，Anson Lo在台上曾呼籲大家不要衝出座位，而演唱會監製細榮今日（9日）亦在IG限時動態發文，呼籲在餘下兩場演唱會，請神徒安守在自己的座位，他寫道：「倒數兩場。其實99.999觀眾都聽到Lo的呼籲，好乖，但就真係得番10幾人仲係冇聽阿Lo講，咁就令成個區幾百人睇唔到，被阻呢班人仲要好乖咁繼續坐喺度，超乖，當中仲有好多小朋友，我知呢10幾人太激動先咁，大家都要互相尊重，令所有人一齊好好欣賞阿Lo的精彩演出 #辛苦了AWE的帶位及security  #King叫大家起身大家喺自己個座位起身就可以」。

曾先後與多位鏡仔合作的毛舜筠（毛姐）繼早前欣賞完柳應廷（Jer）的演唱會後，昨晚亦有現身支持Anson Lo 。毛姐今晨在社交網貼出分別與Jer及Anson Lo在演唱會後台的合照，同場還有彭秀慧導演，見他們攬到實晒合照，笑容燦爛，毛姐表示：「兩場精彩的演唱會，舒緩了這陣子心情一直低沉的我」而Anson Lo 亦留言回覆：「多謝媽。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
9小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
21小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
12小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
48分鐘前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT