Anson Lo個唱改良戰衣 監製籲神徒坐定定 毛舜筠撐場︰舒緩低沉心情

一連五場的盧瀚霆（Anson Lo，教主）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會進行得如火如荼，今次演唱會以「埃及國度」為主題，Anson Lo以多套金光閃耀的華麗服裝亮相，部份服飾重量更逾30磅。昨晚（8日）第3場，Anson Lo就表示舞台服飾上作出了改良；另外，昨晚演唱會，有部份熱情的神徒（粉絲暱稱）興奮衝出原本自己的位置，監製莊少榮（細榮）今午在社交網貼文勸籲歌迷應安坐自己座位，以免影響其他觀眾。

好好照顧自己的情緒

Anson Lo今晨在社交網分享演出的照片和片段，他表示在舞台服飾上作出了改良，並寫道︰「昨（前）天晚上我檢討自己的表演時，突然覺得這一件埃及戰衣的黑色部分太多，於是問Kenneth大師可不可以稍作調整。辛苦整個造型及服裝團隊，才有今（昨）晚Day 3的改良版本。再次感謝Kenneth大師對我的愛和支持﹗」而他亦有在IG限時動態轉發獻唱 《致我》的片段，並表示：「希望大家要先好好照顧自己的情緒。」

另外，Anson Lo在台上曾呼籲大家不要衝出座位，而演唱會監製細榮今日（9日）亦在IG限時動態發文，呼籲在餘下兩場演唱會，請神徒安守在自己的座位，他寫道：「倒數兩場。其實99.999觀眾都聽到Lo的呼籲，好乖，但就真係得番10幾人仲係冇聽阿Lo講，咁就令成個區幾百人睇唔到，被阻呢班人仲要好乖咁繼續坐喺度，超乖，當中仲有好多小朋友，我知呢10幾人太激動先咁，大家都要互相尊重，令所有人一齊好好欣賞阿Lo的精彩演出 #辛苦了AWE的帶位及security #King叫大家起身大家喺自己個座位起身就可以」。

曾先後與多位鏡仔合作的毛舜筠（毛姐）繼早前欣賞完柳應廷（Jer）的演唱會後，昨晚亦有現身支持Anson Lo 。毛姐今晨在社交網貼出分別與Jer及Anson Lo在演唱會後台的合照，同場還有彭秀慧導演，見他們攬到實晒合照，笑容燦爛，毛姐表示：「兩場精彩的演唱會，舒緩了這陣子心情一直低沉的我」而Anson Lo 亦留言回覆：「多謝媽。」