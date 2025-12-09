Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

添麥菲查洛美攜Kylie 現身《Marty Supreme》首映 粉碎分手傳聞

影視圈
更新時間：16:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-09 HKT

《沙丘瀚戰》荷里活型男添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）早前屢傳與真人騷女星Kylie Jenner分手，美國時間周一2人以橙色情侶裝亮相添麥菲的新片《Marty Supreme》洛杉磯首映禮，粉碎情變傳聞！Kylie以超低胸裝示人，豐滿上圍表露無遺，她與男友添麥菲不時在紅地毯放閃，搶盡鏡頭。

桂莉芙兒子Moses都有撐場

同場還有金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、歌手Tyler, the Creator、Halsey、女星Odessa A'zion 、日本前乒乓球手川口功人等人。桂莉芙丈夫Brad Falchuk及與前夫Chris Martin所生的19歲兒子Moses都有撐場。

入圍金球獎音樂/喜劇組影帝

添麥菲剛憑此片入圍金球獎音樂/喜劇組影帝，與《一戰再戰》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《選擇有罪》李秉憲、《影星傑凱利》佐治古尼（George Clooney）等爭獎。此片又在紐約影評人協會獎獲得了最佳劇本獎，在影評網爛番茄的好評度高達97%。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
20小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
4小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
3小時前
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆與神秘男「寶貝」傳情 曖昧訊息曝光疑墮心寒騙局 網民揭長者致命弱點：她不是蠢｜Juicy叮
時事熱話
3小時前