添麥菲查洛美攜Kylie 現身《Marty Supreme》首映 粉碎分手傳聞
更新時間：16:15 2025-12-09 HKT
發佈時間：16:15 2025-12-09 HKT
《沙丘瀚戰》荷里活型男添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）早前屢傳與真人騷女星Kylie Jenner分手，美國時間周一2人以橙色情侶裝亮相添麥菲的新片《Marty Supreme》洛杉磯首映禮，粉碎情變傳聞！Kylie以超低胸裝示人，豐滿上圍表露無遺，她與男友添麥菲不時在紅地毯放閃，搶盡鏡頭。
桂莉芙兒子Moses都有撐場
同場還有金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、歌手Tyler, the Creator、Halsey、女星Odessa A'zion 、日本前乒乓球手川口功人等人。桂莉芙丈夫Brad Falchuk及與前夫Chris Martin所生的19歲兒子Moses都有撐場。
入圍金球獎音樂/喜劇組影帝
添麥菲剛憑此片入圍金球獎音樂/喜劇組影帝，與《一戰再戰》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《選擇有罪》李秉憲、《影星傑凱利》佐治古尼（George Clooney）等爭獎。此片又在紐約影評人協會獎獲得了最佳劇本獎，在影評網爛番茄的好評度高達97%。
