5位藝人拍拖屢傳「婚訊」變「分訊」戀情無疾而終勁唏噓 《東周刊》獨家直擊陳曉華朱敏瀚起暗湧

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-09 HKT

2018年港姐冠軍陳曉華去年被《東周刊》獨家踢爆與和TVB上位小生朱敏瀚秘密撻着，二人於西灣河築愛巢共賦同居，一度傳出婚訊，但這段情最近有暗湧。陳曉華與3屆視帝郭晉安在台慶劇《金式森林》扮演忘年戀夫妻，她曾在訪問上承認「愛上了」61歲的郭晉安，最新一期《東周刊》獨家直擊陳曉華郭晉安關係殊不簡單，早前萬聖節記招後，陳曉華駕車載郭晉安轉場到西九文化區，下車後兩人邊行邊「蜜蜜」斟，期間，女方還開心得咧嘴而笑，令男方也被她感染得眉飛色舞，關係殊不簡單。

不少演藝圈名媛藝人拍拖多年「婚」訊變「分」訊

二人的密友表示，朱敏瀚洞悉與陳曉華的戀情出現暗湧，所以不用工作時，即抽時間陪伴，還積極出招箍實她，並施展連串攻勢向陳曉華表現着緊。其中過往有不少演藝圈的名媛和藝人，拍拖多年屢傳婚訊，但日子久了遲遲未有消息，最後「婚」訊變「分」訊，令人感到唏噓。

相關閱讀：何超雲拍拖三年半訂婚多時傳出「分訊」 IG清空未婚夫合照疑露端倪

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被揭與高級消防隊長Douglas相戀兼火速訂婚，雖然二人身份地位懸殊，但獲家人支持，無阻戀情發展，何超雲經常在IG分享生活點滴，密密與未婚夫Douglas外遊甜蜜放閃，但二人訂婚近三年，遲遲未見公布婚期，到了今年8月有網民發現何超雲的IG清空Douglas的合照及互動，就連去年11月慶祝拍拖1000日的紀念限時動態亦已經消失，二人最後一次公開同框，已是今年4月在謝霆鋒的香港演唱會，其後何超雲的家庭活動，已不見未婚夫參與，二人的戀情疑已劃下句號。

朱慧敏與彭懷安最終「婚訊」變「分訊」

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在2011年與彭懷安（Eddie）拍拖，2015年更上載合照宣布婚訊，他曾貼上二人甜蜜合照及婚戒照片並表示：「從此以後，無論墳前或人前，由你說願意開始，我將會用盡一生去愛你，保護你，直到老死，朱，我愛你朱慧敏Queenie。」豈料，彭懷安未有兌現承諾，他;被拍到跟索女街頭親密及過夜，最終「婚訊」變「分訊」，其後朱慧做更公開表示：「愛玩失蹤的男人，算了吧！」朱慧敏亦經林盛斌介紹認識心臟科醫師陳良貴，他倆在2021年結婚並育有一子一女。彭懷安在2020年，被爆出與圈外女友鄭佩儀（Ivy）結婚，婚後收心養性努力工作。

姚子羚傳向「的士邦」逼婚變逼分

姚子羚曾與逾億元物業資產的「的士邦」鄭子邦在2014年傳出戀情，不久便大方認愛，而且經常拍拖出公開活動，兩人已經發展到同居階段，期間屢傳婚訊，姚子羚多次都否認結婚傳聞，稱大家都很忙，但會朝着結婚的方向進發，不過姚子羚曾大讚男友雖然較為實際，偶爾亦會花心思製造浪漫驚喜，即使廚藝麻麻，但仍特地為自己入廚，或是她出埠工作回港時接機，當時她說過：「愛情唔需要轟天動地，只求細水長流。」可惜到了2018年，姚子羚突然宣佈「分」訊，她表示今次是兩人共同決定：「一段關係的完結並不代表就是結束～ 愛其實可以有更多不同的方式～我相信無論我們是什麼關係，仍會守護、祝福對方。」其後有傳逼婚是分手的原因，姚子羚與一班好姊妹拍攝《胡說八道真情假期》時，為她舉行一場模擬婚禮，當時胡杏兒戴上面具扮成「的士邦」，而李施嬅則扮成「姚爸爸」拖着女兒入教堂，並對「的士邦」話：「我而家將個女交畀你，你幫我好好咁照顧佢。」接着豹嫂胡蓓蔚就扮神父，問「的士邦」是否願意娶姚子羚為合法妻子，而姚子羚亦一臉冧爆地說：「我願意！」有指因為女友的身邊人「逼婚太緊」，令未想成家立室的「的士邦」感到功力，最後不想再拖女方時間，決定分手。

相關閱讀：的士邦被封花旦殺手！戀姚子羚3年傳為一事分手 緋聞對象仲有視后

JW王灝兒與拍拖六年的葉韋彤屢傳婚訊

中菲混血歌手JW王灝兒JW與拍拖超過六年的富家公子葉韋彤（Tarzan），不時在大方在社交媒體上放閃，拍拖多年屢傳婚訊，直到2023年葉韋彤宣布無力償還債務頒令破產，當時JW王灝兒曾說：「陪伴着他已經是最好！有時不需要講太多，還有我希望保護到他，不太希望因為我是公眾人物而令到他或者他的家人經常見報，所以盡量少啲講，盡量protect他。」但到了2024年，JW王灝兒突然宣布分手，6年情玩完，其後更被網民揶揄「只能共富貴，不能共患難」，但JW王灝兒說：「外間一有標籤，就忘記了我的努力，譬如我跟誰一起，過去幾年就唔使做，現在就需要出返來工作，這完全是錯！我一直都有工作，疫情我都還在拍劇，真的很unfair。現在我不上網看留言，因為他們根本不了解我，亦認為不需要跟所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人看見！」今年6月JW王灝兒被爆春風滿面與神秘男子在中山行商場，原來同行的神秘男子是本地足球隊公民班主兼球員王至尊（Jim Wong）。

張曦雯與拍拖8年的加拿大混血男友分手

TVB視后張曦雯（Kelly）與拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez在今年7月驚爆分手，張曦雯不單將在社交平台上與男友Mark的合照刪走，雙方更在IG取消了互相關注，其後她說：「謝謝大家的關心和支持，我們已經和分手一段時間了，我現在很好，期待好快會有新作品和大家見面！謝謝大家。」張曦雯跟Mark已相識12年，雙方於酒吧相識，張曦雯曾指一早認定對方就是自己的理想情人，她會主動發訊息給對方，又會扮偶遇接近Mark，但到8年前雙方才正式拍拖。Mark背景非常猛料，曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年就在香港做環保生意。Mark又靚仔又富貴，雙方曾於寶馬山海天峰價值3,000萬的愛巢同居，豪宅相當闊落。

 

