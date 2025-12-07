莊思敏為胡杏兒被指是「叛變」感尷尬 爆老公是粉絲出席當結婚禮物 暫不考慮生B沒註冊簽紙

莊思敏今年10月報喜再做人妻，與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。莊思敏今日（7日）到愉景灣出席活動，是她婚後首次見傳媒，容光煥發的莊思敏指新婚生活OK，也沒有太大轉變，問到為何如此突然？她表示只是沒有跟大家講，與老公拍拖兩年，認為低調處理比較好，又指婚禮結束後，不會再在香港搞任何儀式，但返港也有跟一些沒有到當地出席的親戚朋友食飯。對於胡杏兒出席完她的婚禮後被人指是「叛變」，莊思敏表示知道，也覺得很尷尬和不好意思：「我同杏兒老公識咗20年，不嬲都當佢係契哥，杏兒都好好，抽咗兩日時間出席，同埋因為我老公係杏兒嘅fans，細細個間房有杏兒海報，所以杏兒能夠出席好開心，係佢嘅一份結婚禮物，有錢都買唔到！」

莊思敏冇信心做媽媽

提到兩人今次只行禮沒有註冊簽紙，莊思敏坦言覺得沒有必要，因她認為法律上的保障是因為下一代：「我哋暫時唔會考慮有下一代，所以唔一定急住要手上嘅文件（結婚證書），（冇打算要小朋友？）冇，個世界太亂，冇乜信心做媽媽，因為責任好大，見到身邊嘅朋友由大肚開始要搵學校，到小朋友讀書又好似自己重新讀書咁，我本身讀書都唔叻，我諗我應該負荷唔到呢件事。」她又指自己不是全職的媽媽，未必有足夠的時間陪伴小朋友，這是不負責任的事，所以不想勉強，又謂跟老公已經有共識，但笑言很鼓勵身邊的朋友生小朋友，因為自己可以間中玩吓湊吓，問到下個結婚是否應該是細妹莊思明？莊思敏笑說：「真係唔知！（佢講咗好耐。）咪係囉，我都嫁咗兩次，所以唔好再俾壓力佢。」她又謂結婚這方面通常是男方去想，問女仔會很尷尬，所以順其自然，最重要的是相處舒服。

莊思敏被拖欠6位數

莊思敏現時正拍攝劇集《璀璨之城》，她指婚後的工作跟以前一樣，也是周圍走，笑指自己享受之餘，老公也享受自己每星期有幾天不在港，至於跟TVB的關係，她指是「6騷約」（一年6個騷），認為現在合作比較自由，可做自己嘢之餘又可以拍劇，滿意現在相處模式和合作關係。

早前莊思敏曾在社交網上呻朋友借錢不還之餘，工作也被拖數，她指兩方面加起來有六位數：「我到而家都未收返晒，好嬲呀，而家都努力追緊，（借得都預咗收唔返！）個個都係咁講，咁我捐咗佢好過啦，下次講清楚，唔好話借，我覺得借錢還錢係誠信問題，如果話我真係冇能力還係另一回事，但都OK嘅，我啲朋友都唔係話消失咗，都會同我講遲啲或者係分期，都仲有朋友做，不過就同啲朋友講有咩事唔好再打嚟，唔再借！」

莊思敏望網民不要對災民造成二次傷害

而一向在社交網惹火的莊思敏，早前又再被網民翻黑歷史舊帳，搞到她跟與網民開火，莊思敏笑言只是互相交流，她認為在網絡世界大家都可以在網上宣洩感受，自己比較惹火，所以留言攻擊性會比較強，但其實由出道以來也是這樣，所以也適應：「近排開始同佢哋玩吓，見到佢哋由一開始可能仲好攻擊性，到慢慢覺得好似幾得意，好想睇我同佢哋嘅互動，我覺得反而分解我哋之間好多嘅誤會，（係咪得你覺得得意？）我唔知喎，我諗大家都覺得有趣，都係用嚟打發時間。」莊思敏指發生嚴重災害之後這些互動也少了很多，大家也將焦點放在更需要注意的地方，她也希望網絡世界能夠和平和諧一點，因有很多鍵盤戰士，在網上宣洩情緒可以不負責任，但其實這樣會傷害很多人，也希望大家不要再拿悲劇來開玩笑，不要對災民造成二次傷害：「大家做好自己本分，可以捐錢就捐錢，出力做出力，希望大家盡快可以平伏心情繼續生活。」她又謂身邊有朋友出現情緒問題，認為這些也值得關注，雖然這是一件很傷心的事，但若然自己情緒開始不穩定，有失眠情況就需要尋求協助，自己身邊亦有很多心理學家也表示面對很多求助個案，希望大家如果留意到身邊人心靈狀態和健康上面有轉變，也可以給予更多關心。