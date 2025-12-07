Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莊思敏為胡杏兒被指是「叛變」感尷尬 爆老公是粉絲出席當結婚禮物 暫不考慮生B沒註冊簽紙

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-07 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-07 HKT

莊思敏今年10月報喜再做人妻，與拍拖未夠兩年的高級督察黃耀彬（Matthew）在峇里島舉行婚禮。莊思敏今日（7日）到愉景灣出席活動，是她婚後首次見傳媒，容光煥發的莊思敏指新婚生活OK，也沒有太大轉變，問到為何如此突然？她表示只是沒有跟大家講，與老公拍拖兩年，認為低調處理比較好，又指婚禮結束後，不會再在香港搞任何儀式，但返港也有跟一些沒有到當地出席的親戚朋友食飯。對於胡杏兒出席完她的婚禮後被人指是「叛變」，莊思敏表示知道，也覺得很尷尬和不好意思：「我同杏兒老公識咗20年，不嬲都當佢係契哥，杏兒都好好，抽咗兩日時間出席，同埋因為我老公係杏兒嘅fans，細細個間房有杏兒海報，所以杏兒能夠出席好開心，係佢嘅一份結婚禮物，有錢都買唔到！」

莊思敏冇信心做媽媽

提到兩人今次只行禮沒有註冊簽紙，莊思敏坦言覺得沒有必要，因她認為法律上的保障是因為下一代：「我哋暫時唔會考慮有下一代，所以唔一定急住要手上嘅文件（結婚證書），（冇打算要小朋友？）冇，個世界太亂，冇乜信心做媽媽，因為責任好大，見到身邊嘅朋友由大肚開始要搵學校，到小朋友讀書又好似自己重新讀書咁，我本身讀書都唔叻，我諗我應該負荷唔到呢件事。」她又指自己不是全職的媽媽，未必有足夠的時間陪伴小朋友，這是不負責任的事，所以不想勉強，又謂跟老公已經有共識，但笑言很鼓勵身邊的朋友生小朋友，因為自己可以間中玩吓湊吓，問到下個結婚是否應該是細妹莊思明？莊思敏笑說：「真係唔知！（佢講咗好耐。）咪係囉，我都嫁咗兩次，所以唔好再俾壓力佢。」她又謂結婚這方面通常是男方去想，問女仔會很尷尬，所以順其自然，最重要的是相處舒服。

莊思敏被拖欠6位數

莊思敏現時正拍攝劇集《璀璨之城》，她指婚後的工作跟以前一樣，也是周圍走，笑指自己享受之餘，老公也享受自己每星期有幾天不在港，至於跟TVB的關係，她指是「6騷約」（一年6個騷），認為現在合作比較自由，可做自己嘢之餘又可以拍劇，滿意現在相處模式和合作關係。

早前莊思敏曾在社交網上呻朋友借錢不還之餘，工作也被拖數，她指兩方面加起來有六位數：「我到而家都未收返晒，好嬲呀，而家都努力追緊，（借得都預咗收唔返！）個個都係咁講，咁我捐咗佢好過啦，下次講清楚，唔好話借，我覺得借錢還錢係誠信問題，如果話我真係冇能力還係另一回事，但都OK嘅，我啲朋友都唔係話消失咗，都會同我講遲啲或者係分期，都仲有朋友做，不過就同啲朋友講有咩事唔好再打嚟，唔再借！」

莊思敏望網民不要對災民造成二次傷害

而一向在社交網惹火的莊思敏，早前又再被網民翻黑歷史舊帳，搞到她跟與網民開火，莊思敏笑言只是互相交流，她認為在網絡世界大家都可以在網上宣洩感受，自己比較惹火，所以留言攻擊性會比較強，但其實由出道以來也是這樣，所以也適應：「近排開始同佢哋玩吓，見到佢哋由一開始可能仲好攻擊性，到慢慢覺得好似幾得意，好想睇我同佢哋嘅互動，我覺得反而分解我哋之間好多嘅誤會，（係咪得你覺得得意？）我唔知喎，我諗大家都覺得有趣，都係用嚟打發時間。」莊思敏指發生嚴重災害之後這些互動也少了很多，大家也將焦點放在更需要注意的地方，她也希望網絡世界能夠和平和諧一點，因有很多鍵盤戰士，在網上宣洩情緒可以不負責任，但其實這樣會傷害很多人，也希望大家不要再拿悲劇來開玩笑，不要對災民造成二次傷害：「大家做好自己本分，可以捐錢就捐錢，出力做出力，希望大家盡快可以平伏心情繼續生活。」她又謂身邊有朋友出現情緒問題，認為這些也值得關注，雖然這是一件很傷心的事，但若然自己情緒開始不穩定，有失眠情況就需要尋求協助，自己身邊亦有很多心理學家也表示面對很多求助個案，希望大家如果留意到身邊人心靈狀態和健康上面有轉變，也可以給予更多關心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率︱截至傍晚6時半 直選投票率25.75% 逾106.3萬人投票
政情
12分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
9小時前
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
2小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
20小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
10小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
23小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT