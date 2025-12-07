Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

25歲「最美星二代」港大建築系學霸再闖文學領域碩士畢業 三棲發展吸金已做業主

影視圈
「最美星二代」林愷鈴（Ashley）是62歲龔慈恩與前夫林煒的大女，入讀大學前已涉足娛樂圈，但林愷鈴一直未有放棄校園生活，於香港大學建築學系畢業後，昨日（6日）開心分享已修畢English literature and linguistics課程，碩士畢業。

林愷鈴任性揀科

林愷鈴昨日在IG分享畢業靚相表示：「我碩士畢業了。兩年時間，所修習的是English literature and linguistics。經常有人問起，為什麼選文學？我的答案近乎任性—純粹出於『我喜歡』。（其次，身為演員和歌手，多理解文本亦不失為一種自我修練）但這些日子在我城發生的事，卻令我重新叩問：除了『我喜歡』之外，讀文學還有甚麼意義？」

相關閱讀：前TVB花旦仙氣星二代 嬌滴滴竟然紮鐵砌磚！曾上榜民選「靚到癲女明星」

林愷鈴以前覺得文學就是藝術，是浪漫表達，是庸常生活的調味劑：「而今卻愈發覺得，讀文學是為了保持清醒，讓我依然相信，有些東西值得追尋。」林愷鈴感性道：「我不敢輕言『好故事能對抗世界』，但我深信文學不該關在象牙塔裡。每一個說故事的人、每一個閱讀的人，都默默承擔著一份社會的重量。」

林愷鈴41分入港大

林愷鈴認為「學海無涯，回頭是岸」，但再度選擇進修，林愷鈴打趣說：「三年前我學士畢業時，曾戲言引用這句話。可惜啊，我並沒有回頭；唯有繼續往前游。」25歲的林愷鈴於2018年以IB 41分的優異成績考入香港大學建築系，是一名學霸。

林愷鈴今年初在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上勇奪「叱咤樂壇新力軍女歌手」金獎，歌影視三棲發展的她，吸金力強。今年10月林愷鈴被爆擲528萬元購入大坑第一閣一個開放式單位，榮升業主。

相關閱讀：龔慈恩前夫林煒與CEO女友合體放閃 拍拖6年透露結婚計畫 罕談女兒林愷鈴

