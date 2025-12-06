Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜馮允謙社交網親回網民 向受災歌迷送珍藏CD

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-06 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑發生嚴重火災事故，一眾圈中藝人也為災民送上關懷和援助，馮允謙（Jayfung）也為受災情影響的粉絲作出暖心舉動。

向2人致以最美好祝願

事源一位網民在社交網為其受火災影響的朋友找尋Jay在英皇時期的唱片，寫道：「想問有無threads友有Jayfung英皇時期CD放售？我老友屋企燒曬一隻碟都無剩... 寰亞時期碟買齊曬了，只差英皇嗰陣啲碟，希望買齊所有碟比佢，如有有緣人放售，小妹親自上門黎搵您買都得。」Jay見到貼文，即送出私人珍藏予對方，並予以祝福，他留言：「唔好意思咁遲覆，其實尋晚一見呢個post已經即刻同公司同事諗方法點去處理。我喺屋企搵咗好耐，終於搵返英皇時期嘅碟，我自己都係得呢幾隻。」Jay託公司同事轉交幾張珍藏唱片給對方，更請對方將他的祝福轉達朋友，希望受災情影響的朋友沒事，更讚這網民為朋友做這件事真是太窩心，朋友也幸運有你，並向二人致以最美好的祝願。

