黃日華告別45年演藝生涯 自覺能力不復當年勇 寧為觀眾留下好印象：自己知自己事

64歲前TVB當紅小生黃日華在第9期藝員訓練班畢業入行，出道不久受到公司力捧，與翁美玲主演的金庸劇《射鵰英雄傳》後，事業再上高峯，紅遍中、港兩地，;到了1989年主演由韋家輝監製的劇集《義不容情》引起廣大迴響，黃日華知名度再度提升。

黃日華稱「基本上我係退出娛樂圈」

自從黃日華在2014年與港視（HKTV）約滿後，曾表示對拍戲的「興趣和體力都不及從前」，鮮有再參與幕前演出，改為在內地商演登台，近年索性專注明星足球隊的活動。黃日華昨日宣布為了令觀眾留有好印象：「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出。」

黃日華不會再接任何影視演出

現階段黃日華表示沒有戲癮：「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出，我係拒絕晒。我都做咗咁多年，自己知自己事，係唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象俾觀眾，同埋畀時間自己，做自己喜歡嘅嘢。後生一輩有好多好好表現，希望佢哋好好努力，發揮專長成為香港新偶像！」黃日華一直醉心演藝工作，曾有傳為了演出而「剪人心木脷根」，黃日華亦曾說：「嗰陣訓練班實習要捱夜，人又唔夠瞓，講嘢又唔字正腔圓，試過畀導演開咪鬧，有一日放假經過醫務所，人哋話我『黐脷筋』，反正我又冇嘢做，咪去搵醫生剪咗佢。」黃日華續說：「嗰陣又唔好痛，不過我覺得幫助唔大，反而聽老師講，慢慢讀好啲劇本，再加上經驗多咗，對自己壓力冇咁大，自然信大大咗，講嘢就好啲。」

太太梁潔華離世黃日華失去頭號fans

不過當中有最大的關連，是太太梁潔華於2020年不幸因病離世，喪妻之後黃日華未有再接拍電影及電視劇，曾回想當日照顧太太，黃日華曾說：「嗰陣唔會諗咁多嘢，全心全意照顧太太，乜嘢朋友都唔見，一起身就去醫院，乜都以佢為先。佢始終係我老婆，係自己揀返嚟，一定要愛錫佢，有乜事都要面對現實，唔會放棄。去到最尾嗰幾日，我知係乜嘢結果，但係都要接受。」太太的喪禮完成後，黃日華決定不再拍戲：「佢係我頭號fans，每次佢睇完會畀意見，因為佢分析力好強，我先有進步。自從佢走咗，睇唔到我做戲，咁我仲做嚟做咩？而且我本身唔係咁鍾意做呢行，加上經濟唔算有壓力，咪當休息下。」

