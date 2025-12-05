Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨黃日華痛憶至親離世籲發揮獅子山精神助災民 揭香港明星足球隊捐百萬支援重建 

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-05 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-05 HKT

黃日華今日出席賈思樂演唱會記者會，受訪時坦言現階段全港市民心情沉重哀傷，呼籲大家堅強面對，發揮獅子山精神，共同支援大埔宏福苑受災居民。他相信政府將在重建路上提供充足支援，同時特別感動於年輕一代第一時間發揮愛心，迅速動員、展現出卓越的團結力和領導才能，並對此表示敬佩，對香港未來充滿信心。

他亦提到，内地同胞在此次災難中積極表示支援，體現出「一方有難，八方支援」的血脈情深，大家是中國人的血濃於水情懷，黃日華感慨道，以前香港對內地很多貢獻，如今有災難，衷心多謝內地多地同胞表示要出一分力報答香港人對他們的恩惠，最感動見到不少老人家都盡力捐款，讓他深刻感受到互助之情，希望香港人繼續發揮愛心大大力幫助宏福苑居民重建將來。

黃日華同時透露，香港明星足球隊在練球前已舉行默哀儀式，悼念火災遇難者，並向消防、救護及所有救援人員致謝。球隊亦捐出100萬港元，用作災後重建。他坦言明白失去親人的痛楚，尤其災民當時與家人通話卻無法即時救援，其心情難以言喻。他鼓勵生還者堅強面對，並呼籲社會各界持續陪伴與支持，讓災民明白「香港人不會丟低你們」，同行路上絕不孤單。 

