新聞女王²｜蔡潔散發「夏式」霸氣 客串年輕版Madam Yuen一分鐘俘虜劇迷

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕領銜主演的台慶劇《新聞女王²》。昨晚一集，飾演Madam Yuen年輕版的蔡潔成極大驚喜。向來予人溫文柔弱的蔡潔，昨晚身穿型格皮褸，駕着電單車霸氣登場，表情冷酷，眼神銳利，在採訪現場（當時Madam Yuen是攝影記者）所做決定果斷自信，別具魅力。

蔡潔：對我嚟講都幾難

雖然蔡潔出場時間只有一分鐘左右，但由於外型，尤其神情與夏文汐高度相似，吸引不少網民關注並引發正評，大讚劇組神來之筆、找來形神俱似的年輕版：「這個選角不僅僅是形似，更是神似」、「兩人均屬線條分明的臉型，輪廓大器不失女性柔美，選角一絕」、「兩人都有一種既帥又美的中性感」。談到飾演「霸氣夏文汐」年輕版，蔡潔接受官方訪問時坦言壓力不少：「因為夏姐姐喺我心目中超有型，有好強嘅霸氣，雖然我只係演佢年輕版，亦好短篇幅，我壓力都大，都幾難對我嚟講。我有事前問劇組攞番夏姐姐拍咗嘅片嚟睇，嘗試模仿佢嘅身體語言。」

若細心留意，蔡潔雖然冇乜對白兼出場時間短，她仍有花心思做好細節位，例如在新聞採訪現場，即使趕着拍攝新聞照片，仍會不忘分心照顧小Man姐，「因為我覺得佢收養得Man姐，證明佢都係好善良同錫個女，劇情亦顯示到出嚟，所以我就用咗自己嘅方式，加咗啲媽媽關懷囡囡嘅小細節落去。」