內幕｜郭富城跆拳道力戰張文傑 踩住吳鎮宇出絕招

影視圈
更新時間：15:45 2025-12-05 HKT
發佈時間：15:45 2025-12-05 HKT

由金像導演麥兆輝執導的英皇電影《內幕》（Under Current）將於12月6日於港澳上映。該犯罪題材電影擁華麗卡士包括五大影帝︰郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、姜大衛；仲有周勵淇、湯怡、陳國邦、李靖筠、駱應鈞、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文、黎峻及耿長軍等參演。

導演麥兆輝讚郭富城跳得又打得

郭富城、吳鎮宇兩位影帝相隔25年再度合作，電影中不但鬥智鬥力，還有不少動作演出，當中一場城城大戰殺手（張文傑 飾）的動作戲，親身上陣的他，身手俐落。城城挑戰360度凌空跳起踢腿，見他被鐵鏈鎖住吊起，再反身解鎖等連串動作，連導演麥兆輝也稱讚城城不僅跳得，還打得。城城多次試演凌空踢腿，縱使拍到good take，向來對自己要求高的他，仍主動要求再拍多遍，令現場武指及工作人員也拍掌讚許。跟城城對打的張文傑，也不留手應戰城城，大顯身手，城城也大讚張文傑乃新一代動作演員，出色專業，而兩人每次拍完鏡頭，雙方都擊拳鼓勵，極具體育精神。

而被殺手張文傑毒打的陳國邦，戲中被打至左眼重傷，雖然並非真打，其特效傷妝非常逼真，令人感覺萬分痛楚，特別是左眼傷妝，也花了三個小時坐定定讓化妝師「加工」，連飯也不能吃一口，出入洗手間及現場也得工作人員攙扶。陳國邦苦中作樂，笑指自己猶如皇帝，左右有侍衛護駕，十分威風。

至於鎮宇所演的警察角色，揸車闖入貨倉拯救城城，拍攝的背後，鎮宇主動叫城城不用客氣，真踩他肩膊，甚至整個人壓在他身上，以求更逼真效果。甚少拍動作戲的兩人，你一拳我一腳身手敏捷，還來一場爆破戲，一take過順利完成。導演麥兆輝驚嘆一班演員的專業和效率，開工拍攝首天已達標完成，台前幕後都合作很有默契。

