TWICE周六啟德巡唱照常舉行 對香港火災深感哀痛：已捐贈港幣100萬

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-04 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-04 HKT

人氣韓團TWICE將於周六（6日）及周日（7日）在啟德體育園主場館舉行《This Is For》巡唱，但上周三大埔宏福苑發生大火奪走 159條人命，今日公司JYP娛樂透過微博正式宣布，演唱會將照常進行。

向傷者及死者家屬致以最深切慰問

JYP發布公告指TWICE成員對香港火災深感哀痛，「TWICE 團隊已向香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。」JYP又在粉絲平台強調：「與主辦的Live Nation一起，我們一直在密切關注災情。經過深思熟慮，我們決定繼續啟德舉辦巡唱。鑑於情況的嚴重性，我們將以真誠的尊重來對待表演和悼念。我們真誠地希望這個音樂會能夠為那些在悲劇發生後，繼續向前行的人提供安慰和力量，即使是很小的方式，這個希望帶領了我們決定繼續演出。」最後她們向傷者及死者家屬致以最深切慰問，並希望大家能盡快康復。
 

