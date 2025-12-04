里安納度再奪影帝 《一戰再戰》得5獎成美國國家評論學會大贏家 Rose Byrne憑《If I Had Legs I’d Kick You》封后
美國國家評論學會周三公布得獎名單，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》繼紐約影評人協會及葛咸獎後，再封最佳電影，並再摘下最佳導演（保羅湯瑪士安德遜，Paul Thomas Anderson）、影帝（里安納度）、男配角（班尼斯奧迪多路，Benicio Del Toro）及最佳突破表現（Chase Infiniti）等5獎成大贏家。
《魔法壞女巫：第二章》成推介電影之一
影后由《If I Had Legs I’d Kick You》Rose Byrne，她繼勇奪柏林影展及紐約影評人協會後再封后。《Sentimental Value》Inga Ibsdotter Lilleas捧走最佳女配角，最佳原創劇本落入《罪人們》Ryan Coogler手中，此片再斬獲最佳攝影，最佳國際電影由《純屬伊朗意外》獲得。另外，十大推介電影有《F1電影》、《阿凡達：火與燼》、《科學怪人》、《Jay Kelly》、《Marty Supreme》、《Rental Family》、《罪人們》、《魔法壞女巫：第二章》、《Train Dreams》及《神探白朗：喚醒亡魂》。
