TVB富貴小花「家人」 驟然離世 自愧因沒有把握好「預兆」：以為弟弟到來所以鬧脾氣

「億萬駙馬」袁偉豪與「底褲大王」千金張寶兒（Bowie）在2020年結婚，兩年前誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），上月二人在IG宣布細仔「袁氹氹」出世，本來一家四口很溫馨，不過昨日（3日）張寶兒在小紅書撰長文稱有「家人」 驟然離世。

張寶兒對沒有把握好「預兆」感愧疚

原來袁偉豪與張寶兒陪伴多年的愛貓Marky驟然離世，令二人相當難過，他們「愛你的爸爸媽媽」署名，分享多張與貓貓的生活照，記錄下與牠相處的愉快時光，張寶兒也對自己沒有把握好「預兆」而感到愧疚。

張寶兒與愛貓Marky未能好好道別

張寶兒昨日在小紅書撰長文透露緬因貓Marky離世，並以「愛你的爸爸媽媽」分享了多張她和老公袁偉豪跟愛貓的生活照：「今天一邊親餵，一邊哭著，因為知道你最後還是離開了，在年輕的年紀，你經歷了爸爸媽媽從拍拖到成家立室到兩個弟弟的到來，也許你覺得任務完成了，陪伴了這個家從零到豐盛，幾經堅持，最後還是等到不在家中，你才悄然離開⋯⋯」張寶兒說事情來得很突然，可能早有預兆：「我還以為你是因為弟弟到來所以鬧脾氣，對不起，沒有給你夠多的時間，去珍惜和你相處的時光，也未能好好道別，生活總是有很多的懊悔，時間不夠用，覺得自己還有很多可以做得更好。」

張寶兒感恩曾經遇上愛貓Marky

張寶兒續說：「一個生命到來，一個生命離去，我的世界的所有，在宇宙裏卻是多麼平凡的事情，能聚在一起確實是等了好久才修來的緣分，你看！你和弟弟還來得及拍一張照，那天你異常的合作，聽話地擺鋪，他的滿月照卻是你最後的照片，一切都有它的時間，一切都有它的意義。如果你的靈魂能聽見，我想說：『爸爸媽媽好感恩曾經遇上你，和你生活，和你相愛，袁咕碌也會記得和你相處的時光，你真的，很好。但今日之後，請你不要記掛我們了，願我們都只記住那些，在彼此生命留下的美好，還有很多說不出的，你那麼敏感懂人，你會明白的，祝願你在喵星幸福快活。」

