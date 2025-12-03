羅霖賀29歲大仔港大碩士畢業 曝光Nathan異性緣極佳被「美女圍繞」

60歲「凍齡美魔女」前亞姐冠軍羅霖，與富商前夫劉坤銘育有三子，二人於2013年結束18年婚姻，由羅霖獨力照顧三子。幸而羅霖的三個兒子好生性，大仔劉子榕（Nathan）在理工大學畢業後，便考入香港大學繼續進修，攻讀碩士課程。羅霖昨日（2日）開心在社交網分享大仔的畢業照，母子情深溢於言表。

羅霖笑得燦爛

羅霖的29歲大仔劉子榕（Nathan）最近在香港大學取得碩士學位，讓羅霖深感驕傲。在羅霖分享的照片中，兩母子臉上都掛著燦爛的笑容，羅霖不僅捕捉兒子上台領取畢業證書的珍貴時刻，還在校園各處與兒子開心合照。其中一張二人作勢親吻，可見母子情深。

當中一張照片，見到羅霖大仔劉子榕受同學歡迎，被一群女同學包圍，又有坐在樓梯上合照，劉子榕看起來異性緣不錯。羅霖在帖文中恭喜兒子取得碩士學位，更感性地表示是其人生的新開始。

羅霖感到驕傲

羅霖在IG上以英文留言，為兒子獻上祝福：「恭喜Nathan獲得香港大學碩士學位！我為你成為一個如此敬業、出色的人而感到驕傲。這項成就僅僅是個開始。追隨你的熱情，並記住，我永遠在你身邊。#親愛的 #兒子 #恭喜 #碩士 #畢業 #開心」，羅霖的圈中好友也有留言恭賀。

