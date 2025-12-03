大埔宏福苑五級火丨張敬軒派錢有幾癲？ 火災粉絲收慰問金巨額震驚網民

大埔宏福苑於11月26日發生奪命五級火災，造成逾百人傷亡，包括一名消防員殉職。各界在災後出錢出力為受災居民提供支援，面對逆境，而張敬軒的暖心舉動，為這場無情火災帶來一絲溫暖，更曝光張敬軒慷慨解囊的金額。

張敬軒被粉絲話黐線

昨晚（2日）再有張敬軒的粉絲在threads出PO，上載歌迷會的慰問，見到信封寫上網民名字，信封下有一大疊1,000元現金，目測起碼有8疊，最少有80,000元。受災的粉絲感動Tag張敬軒：「你個癡（黐）線佬」。

張敬軒不求回報送暖

不少網民見到張敬軒的心意大為感動，揣測現金有機會齊頭10萬元。網民留言：「有無睇錯，十皮？」、「老實講，應該真係100,000。因為係咁椅數都已經數到有7-8疊」、「窩心，不過個人覺得不要暴露金額會不會好一點」、「他總是靜靜地幫助別人」、「默默幫助不求回報」、「大癲，睇到都被感動到眼濕濕」等。

日前有災民透露是張敬軒歌迷會會員，表示在忙於處理火災善後事宜，感到心力交瘁之際，接到一個陌生電話。對方自稱是歌迷會「Hins Cheung Fan Club (HCFC)」的職員，因應其登記地址，得知她是受災居民，特意致電慰問並提供協助。受災網民在帖文中附上一張手寫信封的照片，下款見到「Hins and HCFC」，令人猜測是張敬軒親手所寫。

張敬軒透過歌迷會尋人

網民感激偶像張敬軒低調送暖：「今日忙亂之中收到陌生來電，原來係@hcfc_official（歌迷會）嘅職員打嚟，話見到我喺歌迷會登記嘅地址，知道我係受災居民，所以想略盡綿力給予支援。見到面嘅時候忍唔住喊咗出嚟，呢兩日唔食唔瞓，安頓家中老人、幫街坊處理資訊、整理有用資料，完全冇時間處理自己情緒，嗰一刻有人關心自己，啲眼淚忍唔住。感謝@hinscheung嘅心意，感激H-Crew嘅奔波，你哋嘅付出令我喺無情嘅大火感受到溫暖，我會將呢份愛傳遞出去。」

事實上，張敬軒在火災發生後，每日都在社交平台轉發大埔區的實用資訊，為救災出一分力。張敬軒主動向受影響的會員伸出援手，事件在網上引起大迴響，不少網民大讚張敬軒及其歌迷會「有心」。

