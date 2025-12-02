Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜馬德鐘宣布廣州音樂會延期：受災者早日振作 劉佩玥個人演唱會未有調動安排

影視圈
更新時間：20:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：20:45 2025-12-02 HKT

大埔無情大火令居民流離失所，全城陷入陰霾，不少演出考慮到各種因素而宣布取消，不少藝人近年將足跡拓至廣州，成為登台熱點，視帝馬德鐘將於12月6日在廣州為《JMoments 馬德鐘瞬間音樂會》演出，不過馬德鐘剛透過社交平台宣布，演出將會延期舉行，他寫道：「鑒於大埔宏福苑的慘烈火災，整個香港氣氛沉重，本人對此深感悲痛。經與主辦方深入商議並達成共識後，決定將原定於2025年12月6日的《JMoments 馬德鐘瞬間音樂會》廣州站延期。對此決定我們深感遺憾，感謝支持者的理解。在這艱難時刻，讓我們關注受災民眾及前線救援人員，齊心共渡難關！願逝者安息，受災者早日振作。最新日期將另行公布，敬請留意。」

齊心共渡難關

至於同一場地，將於本月14日有視后級的劉佩玥，舉行其首個個人演唱會《微笑之道 Smiling My Way Through》，劉佩玥方面回應指，暫時未有調動的安排。
 

