RubberBand 12.24舉行「同在」音樂會 門票全數捐助火災受影響社群

大埔宏福苑嚴重火災，全城同悲。RubberBand將於12月14日舉行「RubberBand x 耀榮文化 同在音樂會」，以音樂凝聚社會力量，支援受影響的家庭，傳遞守望相助與同舟共濟的信念，為社區帶來實際援助與心靈安慰，匯聚各界善心，讓關懷成為長久力量。

今次音樂會將於西九文化區安盛竹翠公園舉行，門票均一售價港幣$388、開設6,000個座位，無論購買任何票價，座位均以電腦系統先買先得分配，善長仁翁隨心支持。主辦方及支持單位聲明，表示本次活動之門票收入將全數捐出，不扣除任何成本與開支；所有與演出相關之場地、製作、人員、宣傳及行政等費用，均由主辦方及支持單位自行承擔。為確保募捐款項運用公開透明，主辦方已委聘獨立會計師事務所進行專案核數並出具核數報告；收支摘要及相關憑證將於活動結束後7天內於官方渠道公開；所有募捐款項將以直接撥付至受助機構與對象，確保全額到位。募捐對象包括：大埔宏福苑援助基金、東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」、殉職消防員家屬、白恩逢之家（Bethune House Migrant Women」s Refuge Limited）、阿棍屋 （House of Jay and Mercy）。此外，本次音樂會獲以下單位善心支持，包括R Flat、AXA 安盛、興明亞洲工程有限公司、Klook、7LIFESTYLE LIMITED 。

讓愛與記念延續

RubberBand 表示：「我們願以歌聲並肩，與每一位受影響的家庭同行，將每張門票化作切實的支持與關懷。感謝大家攜手相助，讓愛與記念延續。」耀榮文化代表表示：「我們承諾：所有演出成本由主辦方承擔，門票收入分毫不扣，並由獨立會計師核實。募捐款項將以公開透明、直接及高效的方式撥付，為受難者家屬及前夥伴提供及時援助。每一位到臨音樂會的市民，都是為大埔救災出力奉獻的善長仁翁，我們必以最高標準回應各位信任。」音樂會門票將於12月4日開售。