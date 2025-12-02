大埔宏福苑五級火｜Edan為受災婆婆錄音打氣：希望我畀到力量你 獲讚非常暖心

大埔宏福苑發生5級大火，全城受意外所陰霾，而災民當中更有不少MIRROR的粉絲，成員們除了捐款及親自協助災民外，亦貼心地照顧受害粉絲的心情，為大家打氣。有網民透露其外婆是宏福苑災民，因無情大火失去一切，幸好人沒有事。而呂爵安（Edan）得知災民婆婆的經歷，透過錄音為她打氣，Edan在錄音中溫柔表示：「Hello婆婆，我是Edan，知道你經歷好大的事情，希望你可以加油、撐落去，相信一切事情都會慢慢好轉，希望我畀到力量你，加油、加油、加油！」

Edan更新動態一臉疲憊

該位網民表示，感謝Edan為婆婆打氣，透露婆婆聽後都微笑了，事件在社交平台中轉發，粉絲都指Edan非常暖心，在困難下與粉絲互相支持。雖然受意外影響不少工作暫緩，不過Edan仍非常忙碌，他在社交網站更新動態，透露自晚上9時起工作了20小時才收工，在保姆車上的他一臉疲憊。