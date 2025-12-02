Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉德華家族報喜！朱麗倩表妹「大馬最美千金」陳雪鈴喜迎三胎 奢華婚禮後七年抱三

影視圈
更新時間：12:30 2025-12-02 HKT
發佈時間：12:30 2025-12-02 HKT

劉德華老婆朱麗倩外家富裕，其表妹陳雪鈴有「大馬最美千金」之稱，2018年嫁馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，二人婚後密密造人，早前宣布陀第三胎，分享喜悅。陳雪鈴昨晚（1日）在社交網透露細仔出世，與老公及一對仔女喜迎BB的誕生。

陳雪鈴懷孕生活告一段落

陳雪鈴昨晚在IG宣布喜訊，透露誕下第三胎，細仔已經出世。陳雪鈴分享多張溫馨的家庭照片，圖中見到她與丈夫Faliq捧住BB仔的小腳，而另一張則加上一對仔女，組成五口之家。今日凌晨，陳雪鈴在IG限時動態表示產後第三天，開心孕期已經結束。陳雪鈴以英文留言：「Arianna、Arman再加上你，我們珍貴的第三個寶寶出生啦！感恩！」

相關閱讀：劉德華老婆富貴表妹陀第三胎公布BB性別 懷孕29周手腳纖幼未見走樣

陳雪鈴出生富裕家庭，背景顯赫，其父陳志遠是成功集團（Berjaya Corporation）的創辦人，亦是馬來西亞十大富豪之一。 陳雪鈴活躍社交圈外，同時是事業型女性，年紀輕輕已協助父親打理家族生意，擔任旗下大型商場的CEO，並創立自己的美容品牌，有傳其個人資產高達30億港元。

陳雪鈴與老公門當戶對

陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin門當戶對，Faliq 現為集團的副執行主席及董事總經理。陳雪鈴與Faliq結婚七年，當年的婚禮極盡奢華，曾到海外舉辦三場盛大的婚禮，成為一時佳話。陳雪鈴為老公先後誕下兩子一女，婚姻生活美滿。

相關閱讀：劉德華家添新成員！朱麗蒨富貴表妹陳雪鈴懷第三胎 大肚無阻狂啪甜品坐私人飛機外遊

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 勞福局：10外傭罹難30人失聯
突發
1小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
7小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
6小時前
00:31
消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
突發
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2小時前