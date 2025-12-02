Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨衛蘭衛詩蘇玉華低調獻花悼念 黃浩然慈山寺誦經祈福

大埔宏福苑11月26日發生嚴重五級火，造成逾百人傷亡，連日來有大批市民帶同花束，到現場悼念死難者。昨日（1日）衛蘭及妹妹衛詩、蘇玉華與老公潘燦良被見到現身大埔獻花及默哀，而黃浩然亦到慈山寺的法會誦經，哀悼火災罹難者。

衛蘭衛詩低調到場

大埔宏福苑五級火造成多人傷亡，近2000住戶無家可歸，各界出錢出力協助災民度過難關。昨日衛蘭及妹妹衛詩被見到現身廣福休憩處內涼亭，衛蘭穿上「Jesus」T恤低調到場，與妹妹衛詩在涼亭留言及獻花，默站後便離開。二人之後在IG的限時動態出PO，見到手執黃色菊花，願亡者安息。

至於蘇玉華連日來也對事故表現關心，多度在FB出PO，昨日又與老公潘燦良於下午到大埔，神情哀傷隨市民進入花園獻花，二人站立靜默數分鐘後離開。蘇玉華素顏現身，而潘燦良則戴上鴨舌帽，二人表現十分低調。

黃浩然IG打卡

此外，今日是火災事故的頭七，由李嘉誠捐資興建的慈山寺，近日啟建「地藏菩薩拔度消災法會」，在線上線下為火災罹難者哀悼，並為受災人士、寵物，與救災人員祈福祈安。慈山寺的IG日前發放多張照片，法會當日有逾5000人參與，在法師領導下誦經，訴說對火災往生者的無盡思念，與傷者的深切慰問。有網民見到黃浩然現身，並坐在大殿內一同誦經，黃浩然昨日也在IG限時動態分享在慈山寺的照片。

