羅啟豪開騷睇林憶蓮個唱偷師 拒追獎項盼做好音樂回饋歌迷丨獨家

羅啟豪過往錯過了很多踏上舞台的機會，導致起步較遲，《中年好聲音》為他帶來發展機會，因此他已定下目標，望能盡快擁有一個龐大歌庫，讓大家從他的歌曲中得到共鳴，他表示不會向追逐獎項進發，只希望做好自己，製作更多好音樂給歌迷。文、圖 鍾舜英

羅啟豪將於12月4日在麥花臣場館舉行「羅啟豪《在你和故事之間》香港演唱會2025」，在《中年好聲音》成員中讓他感到榮幸的是，首位在香港舉行個人第二個演唱會的成員。為了做好這次演出，過去一段日子他不斷看不同的演唱會，目的是從觀察中學習前輩的製作，他指出，特別欣賞林憶蓮的演唱會，只因她擁有龐大歌庫，她亦會將自己不同曲風、不同時代的歌曲，運用全新編曲保持時代感。

上次演唱會，羅啟豪將自己面對社交和舞台恐懼的素人入行經歷細訴出來，這次他投放在演唱會中的是觀眾的故事，並以「小王子」的故事，將當中的智慧及訊息與大家分享。由於羅啟豪過往錯過了很多踏上舞台的機會，認為自己起步較遲，因此現時只有4首歌的他定下目標，望能盡快擁有更多歌曲以及歌庫，讓大家從他的音樂中得到共鳴。此外，羅啟豪沒有將心思放在追逐獎項之上，這樣會令自己感到辛苦和有壓力，他選擇做好自己，努力製作更多好音樂、歌曲給樂迷。

沒因網民評擊影響心情

在個人方面，他覺得自己仍有很大進步空間，單單是面對大眾的言談對答，便要繼續努力學習。然而他同時亦需要面對一些網上評擊，幸而他心理質素好，沒有因網民的評擊而影響到心情。不過，他透露自己的團隊或粉絲受到評擊時，他會心痛及生氣，唯有勸大家不要看及不要回覆。



Credit

場地提供 : 1881 Heritage

