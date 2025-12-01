李蘢怡爆淡出幕前15年震撼內幕 三大主因被逼到走投無路

43歲的李蘢怡當年以一首《夜遊杜拜》成名，可惜「紅歌不紅人」，2010年播出香港電台劇集《證義搜查線》，及翌年節目《文化長河－鐵道行》後，便消失於公眾視野。李蘢怡近年長居英國，最近返港接受傳媒訪問時，親自剖白當年退出娛樂圈的真相。

李蘢怡窒息的演藝生涯

李蘢怡回望演藝路，坦言充滿無力感，除厭倦被定型為「花瓶、肉彈」，李蘢怡有感做演員非常被動，曾要演出不喜歡的角色，雖然曾嘗試拒絕，卻遭經理人施壓和威脅。李蘢怡因為「呢個Job李蘢怡唔做？」、「李蘢怡做唔做？」令她感到存在價值低，因為邊個做都得。李蘢怡指當年的網絡不算發達，可能會有幾個月沒有工作，只能在家中等機會。

李蘢怡曾飽受委屈，試過被同行睇唔起，令她感到好負面，加上不太懂得表達自己而感到不舒服，已令她想離開娛樂圈。李蘢怡等工作期間，見到附近的麵包店請人，便向店員詢問是否在招聘，因為沒有辦法再生活落去，其決定更嚇親屋企人。

李蘢怡自學平面設計

李蘢怡之後在母親啟發下，從零開始自學平面設計，投身珠寶行業，初期曾遭受同事排擠，被認為是「靠關係的太子女」，之後憑藉做藝人時訓練出的敏銳觀察力，成功轉化為銷售優勢，賣出價值幾十萬的珠寶，找回久違的成就感。

李蘢怡為香港人身份感自豪

不過李蘢怡之後意識到，大學學位的重要性。因此在33歲時決定重返校園，由中學未畢業，到IELTS考兩次才合格，李蘢怡一步步自我增值，考入倫敦藝術大學（UAL）後，花五年時間成功入讀皇家藝術學院（RCA），攻讀碩士課程。李蘢怡將自己作為香港人的身份，以及過去在演藝經歷融入作品中，獨特的視角打動面試官。

