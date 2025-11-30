柳應廷演唱會｜Jer患感冒向歌迷道歉 唱《呼吸之間》籲振作 領全場為災民默哀一分鐘

MIRROR成員柳應廷（Jer）今日（30日）假亞博舉行一連兩場演唱會「The Shape of Breathing Live 2025」，李駿傑（Jeremy） 、邱彥筒（Marf）、林家熙（Locker）及《造星5》羅子熙前來捧場。

沒有歌迷大叫

Jer的舞台以黑白色設計為主，在主舞台上空吊著一個巨型白色心臟。而演唱會開始前，現場沒有播放背景音樂，歌迷也只拿着手燈，只有極少量應援物，歌迷亦表現平靜，沒有大叫。晚上8點19分，Jer與一眾工作人員身穿黑衫黑褲上台，Jer表示，他明白來支持這個演唱會是一件絕對不容易的事，感謝台下眾人：「我是一個很相信音樂的人，也覺得音樂在這個難過的時段，可以給自己或者身邊的朋友一些力量。我們都希望用這個演唱會的力量，去讓大家有一個向前走的動力。」之後他示意大家起立，向大埔火災的朋友默哀一分鐘。

默哀完畢後，Jer請觀眾坐下，然後說：「以下落嚟揀咗首同今次個騷好似嘅歌，希望大家可以喺一個咁艱難嘅時刻，可以搵到一個屬於自己嘅呼吸時間。」之後他唱出衛蘭的《呼吸之間》。唱完後，Jer表示：「希望大家喺呢段時間都可以畀勇氣自己，同埋身邊嘅朋友手，牽手渡過呢個難關。」之後他便返回後台，整個時間大概6分鐘。

相關文章︰柳應廷演唱會｜柳柳粉自發送暖 邀市民寫心意卡向消防員及救護員致敬

調整演出內容

默哀後，Jer返回後台做準備。演唱會於8時41分開始，拿著骨架權杖的Jer身穿鐵銹色長歌衫與十多名舞蹈員現身舞台，一起打鼓，為演唱會揭開序幕，他唱出《月居人》和《砂之器》等歌曲。Jer再換上藍色長衫，唱《不要說出來》時站在高台上，於巨型心臟裝置後獻唱，歌迷會看到他在心臟中的影子，非常特別。

在宣布Jer演唱會如常舉行時，MakerVille當時拍會調整演出內容，而Jer在唱《狂人日記》時著上紅白色長衫，雙手戴上金手臂，雖然Jer盛裝上台，舞蹈員就以黑色T恤配啡色褲上陣。而唱到《JM單身9》時，high爆的Jer就落台與歌迷作近距離接觸。

憑歌寄意

在唱完《記憶倒行》後，Jer除掉黑金色外套，他先向現場觀眾道歉，表示因感冒致身體不適，「剛剛就是經歷了粉碎人生的時刻。唔知道大家有冇睇過MV，《記憶倒行》中蒲公英的種子最後是飛走了，在一個地方種下失望，飄到另一個地方，落到土地又會長出花，係另一個希望。」隨後唱出《花之生命》。

超過30位著上白衫白裙拿著手燈上台的小朋友與Jer唱《Dear Children》，唱完後他指當初是因看到有小朋友因壓力而離開的消息，故創作了這首歌，「希望大家知道，就算唔開心，起碼有我呢個唱歌嘅陪伴大家。」然後他與歌迷大合唱《人類群星閃耀時》。

Pandora擔任嘉賓

Encore時，Jer換上T恤，拿著結他自彈自唱《明日旅程》，他表示這是很久前的自己，也曾在海邊拿結他busking，也在這次演唱會上找回自己的初心。之後嘉賓Pandora出場與Jer合唱《年輕小說家》及《痛痛快快活活去》，Jer形容自己是他們的小粉絲，從他們的歌曲中得到許多力量，變得樂觀，故邀請他們來擔任嘉賓，希望大家繼續支持廣東歌。最後，Jer唱出演唱會主題曲《今繼》，為演唱會劃上句號。