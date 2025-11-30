Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷演唱會｜鏡粉自發送暖 邀市民寫心意卡向消防員及救護員致敬

影視圈
更新時間：20:45 2025-11-30 HKT
發佈時間：20:45 2025-11-30 HKT

MIRROR成員柳應廷（Jer）今日（30日）假亞博舉行一連兩場演唱會「The Shape of Breathing Live 2025」，鑒於大埔宏福苑火災，主辦日前已宣布演唱會的首場門票及相關周邊產品銷售所得之盈利，將悉數捐予本地募捐平台，以及婉謝一切花籃、應援等饋贈，而Jer今日亦在社交網撰長文指開場前進行默哀悼念儀式，向今次傷難者致以最深切的慰問，望歌迷可以8點15分準時到場。

歌迷多穿素色衫

過往MIRROR成員開騷，粉絲們在場外也會有應援行動，今晚現場所見就沒有這狀況，而大部分來睇騷的歌迷大都穿上素色衣服，及在演唱會佈景板前拍照。至於演唱會周邊商品方面，蠟燭套裝、貼紙套裝以及演唱會T恤就早已售罄，而「鏡粉」亦自發在場外設立位置，邀請市民一起寫訊息給消防員及救護員，非常有心。

相關文章︰柳應廷演唱會｜Jer社交網撰長文︰需要音樂力量嘅時候 開騷前默哀悼念

