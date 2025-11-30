JO1遊香港迪士尼又惹是非 被同胞影低疑打尖劣行

日本偶像男團JO1今年是非不斷，繼成員被爆線上非法賭博，以及秘藏女友之餘還偷嗒師妹之後，近日又遭指控疑似在香港迪士尼插隊，引發網上熱議。

JO1經理人呼喝地下偶像Sakibon

JO1近日來港出席《2025 MAMA頒獎禮》，昨晚（29日）更獲頒「最受歡迎亞洲藝人獎」。不過日前其中4名成員河野純喜、豆原一成、佐藤景瑚及川西拓實到訪迪士尼，卻被地下偶像Sakibon指控插隊，引發網民熱議。Sakibon前日（28日）發文，指自己排隊等着與《魔雪奇緣》角色Kristoff互動時，忽然有一組4人男團插隊搶先與Kristoff合照傾談。及後輪到其友人與Kristoff互動，她正準備為朋友拍照時，該男團的女經理人突然兇神惡煞地向她大叫「別拍照」，令她感到相當莫名其妙。後來網民摷出該男團正是JO1，Sakibon坦言不認識他們，根本沒想過要偷拍他們，她更指即使他們是藝人也不應插隊。

事件在網上曝光後惹來網民不同意見，有人指出JO1有購買VIP通行，本來就可以優先跟Kristoff互動。但亦有不少人認為，經紀人在未先搞清楚情況前，就兇惡地阻止遊客攝影，可說是非常失禮。有網友質疑，目前香港受到大埔火災重創，全城處於敏感時期，JO1作為公眾人物，無論是工作還是個人行程，都不太適合出現主題樂園。