樂壇教父離世享年81歲 因癲癇肺炎併發症病逝 愛妻IG悲痛證實死訊

影視圈
更新時間：21:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：21:30 2025-11-28 HKT

牙買加雷鬼樂壇巨星吉米克里夫（Jimmy Cliff）近日驚傳離世消息，享年81歲。其妻拉蒂法錢伯斯（Latifa Chambers）於11月24日透過Jimmy Cliff的IG悲痛宣布，Jimmy Cliff因癲癇併發肺炎，不幸離世。

Jimmy Cliff 妻證實丈夫死訊

Jimmy Cliff的太太日前在IG宣布丈夫死訊：「感謝陪伴他走過人生旅程的家人、朋友、音樂人及和他共事過的人；我要告訴他在世界各地的歌迷，請你們知道，你們的支持是他生涯一路走來的力量來源。」

Jimmy Cliff的音樂生涯橫跨數十年，他以獨特的嗓音和融合民謠、靈魂樂、斯卡（ska）及搖滾樂的多元風格，為雷鬼音樂注入全新的生命力。Jimmy Cliff的歌曲不僅節奏動人，更富含對不少社會議題深刻的關懷。Jimmy Cliff曾表示：「我的音樂核心是掙扎，而愛的希望是它的糖霜。」

Jimmy Cliff 帶雷鬼音樂入美國

Jimmy Cliff曾於1969年發行歌曲《Vietnam》，當時被Bob Dylan譽為「有史以來最棒的抗議歌曲」，Jimmy Cliff的影響力遍及樂壇，獲多位巨星翻唱其歌曲。Jimmy Cliff1972年曾主演電影《The Harder They Come》，被視為牙買加影史經典之作，更讓雷鬼音樂打入美國市場，電影的OST還被譽為史上最偉大的電影原聲帶之一。

