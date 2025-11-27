大埔宏福苑五級火丨江若琳丈夫食店開通宵提供免費食物  Frankie@MIRROR、193到現場搬物資：一方有難八方支援

大埔宏福苑昨日（26日）發生嚴重的五級大火，已造成最少55人死亡、66人受傷，包括一名殉職消防員。多名演藝圈有心人不但於個人社交網中分享相關援助資訊，MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）及ERROR成員193（郭家駿），親力親為幫手於凌晨時段搬運物資；而江若琳丈蕭潤邦經營的餐廳亦通宵營業，幫助有需要的市民。

大埔宏福苑五級火｜陳瑞輝Frankie親赴大埔幫忙

MIRROR成員陳瑞輝親身前赴大埔，拍下現場大批市民攜同物資前往供災民暫避的社區會堂照片，他表示：「感動！拎物資去個時唔知應該去邊度放低物資，未去到已經眼到大批市民拎住物資出發。唔識路嘅我，跟住大隊行就去到物資站，同行有好多學生都係喺宿舍拎物資出嚟幫忙，回程都仲見到不斷有人拎緊物資去。一方有難八方支援！」

大埔宏福苑五級火｜陳瑞輝Frankie獲居民讚賞

Frankie的舉動令人感動，有居於宏福苑的粉絲多謝他的支援，Frankie表示︰「有咩必需物資係唔夠嘅，可以喺group講。訊息量太多太快，大家依家都唔係好了解咩物資係急切需要支援。有不安情緒係正常，盡量用適合自己嘅方法抒發咗佢，仍然有人喺度努力緊。畀多啲支持努力緊嘅人又好，畀多啲支持大家都好，希望大家平安。」

大埔宏福苑五級火｜193郭家駿落手落腳搬物資

ERROR成員193（郭家駿）亦有親自到大埔送物資。193在社交平台發文並表示：「覺得自己搬咗一晚嘢之後大隻咗，見到凌晨仲咁多人咁團結幫手有啲感動，仲要喺冇約定嘅情況下，撞到我一位好叻嘅隊友喺物資中轉站幫緊手。」，而193的隊友吳保錡本身住在大埔，之後亦有幫手搬物資。

大埔宏福苑五級火｜江若琳丈夫經營食物通宵營業

江若琳亦在IG發文，指其老公蕭潤邦所經營的餐廳的大埔分店昨夜通宵開放，為受火災影響居民提供免費食物及飲品，非常有心。

