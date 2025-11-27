Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮熙燮見證香港人齊心一刻 《聲秀》4唱將穿素色服裝受訪

影視圈
更新時間：16:45 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:45 2025-11-27 HKT

TVB歌唱比賽《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）、亞軍柯雨霏（Ophelia）及季軍胡子貝（Matt）、學員甄敏芳（Jenny）今日（27日）現身新城電台受訪，四人均穿素色服裝。

柯雨霏畢業騷同泳兒合唱

對於大埔宏福苑發生五級火，Ophelia指不少朋友住在該區，也有自發到區內社區中心派遞物資。Jenny是澳門人，她得悉發生火災後，不時留意最新進展，望大埔居民平安。Ryan則表示持續在社交媒體觀看新聞，越看越多，要辨別真偽，他形容：「唔會轉載太多有關消息，都明白喺社交網有一定數量嘅追蹤者，責任更大，要核實消息真確性先。」同時慶幸不少市民自發性搬運物資，組成人鏈，見證香港人齊心一刻。

提到大埔宏福苑火災後，不少活動取消或延期，問到工作安排可有受影響？Matt坦言現時專注籌備「this is OUR STAGE」聲秀畢業演唱會。Ophelia明言事件發生後，心情沉重，而Jenny相信香港人齊心協力度過難關；四人指若然有慈善音樂會支援大埔災民，一定參與支持。

提到演唱會綵排情況，Jenny形容眾人努力練歌。Ryan表示會唱快歌。Matt則透露有跟導師合唱環節。提到導師譚耀文即將舉行演唱會，率先帶他的三位《聲秀》學員上台合唱；Ryan表示得知譚耀文開騷消息即傳訊息恭喜對方，戥三位學員開心，冀自己也能跟導師蘇永康合作開騷。Ophelia明言跟導師泳兒合唱，她十分期待，形容自己資歷尚淺，難以超越對方。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前