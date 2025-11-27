大埔宏福苑五級火丨楊千嬅周六紅館騷取消煙火特效 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利 許靖韻、洪卓立、曾傲棐麥花臣音樂會齊延期丨持續更新

英皇娛樂三位歌手曾傲棐、許靖韻及洪卓立原定本周末分別開騷，鑑於大埔宏福苑發生奪命大火災，今宣佈演唱會延期舉行。楊千嬅11月29日於紅館舉行的《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，演唱會將如期舉行，並作出3大安排。

詳細資訊稍後盡快公佈

今日英皇娛樂官方社交網發文宣佈：「鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，主辦方棋人香港，Sunny Idea和藝人方英皇娛樂共同決定，原定於11月28日《Lunatique -Arvin.T》、11月29日《許靖韻 Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行，詳細資訊將在稍後盡快公佈。

我們對已購票的受影響人士表示歉意，感謝大家的理解。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。

願大家平安。」

楊千嬅六場個唱周邊產品全數盈利 撥捐東華三院

楊千嬅原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場個唱，幾經思量將如期舉行。

《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》望以實際行動回應社會需要，共同攜手渡過難關。

楊千嬅原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並作出3大安排。1. 取消贈送花籃，誠摰呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途。2.捐贈首場收益及周邊產品所有盈利，首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。3. 調整演出內容，我們已取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。

《偷偷記得》總綵排取消明天傳媒採訪

由梁祖堯、湯駿業、邵美君、岑寧兒合演的音樂劇場《偷偷記得》，原定明天(28日)總綵排有安排傳媒到場採訪，劇團經慎重考慮決定取消傳媒採訪安排。

音樂劇場《偷偷記得》

梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、岑寧兒、胡麗英合演絮語音樂劇場《偷偷記得》，原定明天(28日)總綵排有安排傳媒到場採訪，風車草劇團今午宣佈鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，劇團經慎重考慮決定取消傳媒採訪安排，以配合社會當前狀況。風車草劇團並表示：「我們對受影響的媒體朋友表示歉意，感謝大家的體諒。同時，向殉職消防員、不幸離世的住戶表示沉重的哀悼。我們衷心祝願火勢能夠盡快受控，救援工作順利推進，祈求傷者早日康復。」

麥明詩向災民伸援手

榮升媽媽的「十優港姐」麥明詩在社交網留言，表示願意幫手照顧一至兩位嬰兒。

麥明詩留言：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我。」

不少藝人相繼為大埔宏福苑五級奪命火災伸援手，除了落區運送物資，在社交網轉發相關救災資訊，榮升媽媽的「十優港姐」麥明詩也在社交網留言表示願意幫手照顧一至兩位嬰兒。今年3月成為媽媽的麥明詩亦非常關心宏福苑災民情況，她在社交網見有網民表示可以幫手照顧受影響大埔居民家中小朋友，即在帖文留言：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我。」

