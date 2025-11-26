《全民造星VI》小鮮肉大起底 Dave Bosco Kwan 牛牛想組男團出道：好熱血丨獨家

ViuTV選秀節目《全民造星VI》至今進行得如火如荼，44強名單亦已出爐，其中成功留守至今的有靚仔、靚聲樣樣齊的19號黃日禧（Dave）、剛迎來18歲，笑起來有一對「腰果眼」的92號關曉隆（Bosco Kwan） 以及自認怕醜但享受在舞台上跳舞的21號周德誠（牛牛）。3人受訪時，大談比賽期間的改變，以及被花姐鬧的趣事。撰文：安安 攝影：譚志光

一手捧紅男團MIRROR的花姐（黃慧君），有傳因MIRROR還有3年就滿約，因此她在《全民造星VI》着手打造7人新男團。對於有機會組男團或個人發展，Dave兩樣都想嘗試，「有自己作品好開心，以男團出道我都覺得好型。」Bosco Kwan、牛牛想以男團出道，「好鐘意一大班人做同一件事，好熱血。」而每位參加《造星》的參賽者被花姐鬧在所難免，3人均說「被鬧」屬正常事，牛牛：「每次畀佢鬧都係因為自己有失誤，但佢都會當我哋係佢親生仔咁錫。」Bosco Kwan因年紀較小，花姐甚少鬧他，但他亦曾被說狀態不夠好。

《全民造星VI》是進入演藝路的踏腳石，Dave一向有看《造星》系列，「好渴望擁有呢個舞台，希望畀多啲人聽到我嘅歌聲，自己強項係唱歌，想睇下會唔會有其他技能可以挑戰，例如：跳舞。」Bosco Kwan參賽時為應屆DSE考生，他希望在18歲前完成自己的跳唱夢想，因此趁今次機會望追夢成功。牛牛在中學時已喜歡 K-Pop Idol（偶像）文化，「自己都想做Idol，當時屋企人對我學業上有要求，剛好參加比賽前，完成了大學degree，屋企人就表示可以畀我嘗試一下。」3位面對鏡頭顯然有點怕醜，但他們一致認為舞台上的自己較有自信。

進入15強的參賽者有機會到韓國特訓，不擅長跳舞的Dave最想挑戰唱跳，「希望到韓國再加強自己跳舞技巧。因要離開香港1個月，我會掛住屋企和食物。」他又透露導師們幫了他很多，「排舞師同導師會同我講你跳舞唔犀利都好，最緊要保持自信同enjoy表演。」Bosco Kwan希望訓練跳舞和唱歌，問他是否能兼顧讀書和比賽？他說：「玩緊比賽時，同時考緊DSE，依家讀緊Year 1 ，盡量喺學業同比賽方面兼顧。」

Bosco、Dave與AL跳舞

提起最欣賞ViuTV那位藝人？Dave欣賞Ian（陳卓賢），「佢係一位全方位藝人，亦係唱作歌手，我想向唱作方面發展，以佢為榜樣。」Bosco Kwan特別欣賞 Anson Lo（盧瀚霆），「明白到跳唱唔係一件容易嘅事，見佢平時上台嘅表演力，令我好佩服。 」牛牛則欣賞Jeremy（李駿傑），指他的個人魅力好強 。而早前Anson Lo（盧瀚霆）首次踏上韓國音樂節目《Show Champion》的舞台，更帶上6名《造星VI》的參賽者演出歌曲《MONEY》，其中Bosco Kwan、Dave亦有份一同跳舞。

