大埔宏福苑五級火丨陳家樂連詩雅「夫妻檔」聖誕活動 佘詩曼亮燈儀式明日齊延期 容祖兒許冠傑採訪活動取消丨持續更新

今日大埔宏福苑發生五級大火，造成多人死傷，令明天娛樂圈不少活動受到影響，原本有9個活動安排傳媒採訪，當中6個活動需要延期或取消，延期活動包括陳家樂和連詩雅夫妻檔出席在銅鑼灣舉行的商場聖誕活動啟動禮，活動主辦方晚上立即宣布延期活動。佘詩曼原定明天出席尖沙咀的聖誕樹亮燈儀式，亦因為今次事件，宣布延期。《粤劇特朗普》本於明天在黃埔新光戲院舉行記者會，李居明師傅亦決定將活動延期。

容祖兒、許冠傑、陳奕迅有關採訪活動取消

至於取消方面，容祖兒、Lollytalk成員Egg及Tania、謝嘉怡、孫慧雪、程人富、黃淑蔓、鍾舒漫、何佩瑜、周家怡、湯怡、韋羅莎原安排於明天傍晚出席在香港迪士尼樂園舉行的《優獸大都會2》首映禮，主辦單位決定取消。許冠傑在社交網發文為受影響居民打氣，表示「作為大埔街坊，我感同身受，希望各界全力集中協助消防處救援。天佑香港。」而明天許冠傑原本要出席大型舞劇「《武道》李小龍的有法與無限」的記者採訪環節，主辦單位公布此環節取消，有份出席採訪的藝人還包括李香凝及女兒Wren Keasler、陳奕迅、許懷恩、RubberBand、香胤宅等，而舞劇表演則會如常舉行。另外謝寧本安排明天在旺角開幕的新店舉行的宣傳活動亦決定取消。

Jace演唱會售票日期另行通告

宣佈舉行紅館演唱會的陳凱詠(Jace)亦因大埔宏福苑今日發生致命大火，今晚在社交網發文宣佈延後原定於本週五的公開售票：「對於大埔發生的嚴重火警我表示深感遺憾與難過 大概此時並不適宜進行演唱會的門票公售活動 現決定延後原定於本週五的公開售票 JACE WORLD會再作另行通知 如有不便 敬請原諒願大家平安」。

江若琳店舖提供免費食物及飲品

江若琳和蕭唯展亦分別在社交網發文，指蕭唯展開設的堅信號上海生煎皇大埔店將於今晚通宵開放，並為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，呼籲大家要注意安全。

