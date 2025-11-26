湯怡愛晒母女合照 爆老公唔會呷醋 讚囡囡有表演欲

湯怡到灣仔以活動大使身份出席青少年活動，談到女兒麥QQ離青少年越來越近，她笑言母女之間最重要是陪伴，希望可以為她解答煩惱和引導她，問與青少年溝通有隔膜嗎？她指大家的用詞不一樣，也想過女兒會有反叛期，每個人都會經歷過，以前自己經歷時會選擇收起自己。

聖誕與家人去旅遊散心

聖誕節將近，湯怡指餅店生意也越來越忙，會設計聖誕產品，但都想與家人去旅遊散心，希望將時間用來陪伴女兒，否則將來會後悔，自己也相對老公麥秋成貼身一點，會照顧她的日常和功課，而老公也花費不少時間照顧女兒，因大家工作時間不同，可以好好分配時間合作照顧女兒。

積極為《內幕》宣傳和謝票

講到社交網都是母女2人的相片，問老公會呷醋嗎？她笑言不會，因對付爸爸最好就是女兒，只要一句說話便可以令他融化，大讚女兒對她也同樣sweet和貼心，笑言期待女兒將來可以像朋友一樣，所以現在也多帶她和朋友聚會，「因為她是疫情BB，所以都比較慢熱，希望她可以多見人不怕生，但她也很有表演欲，我和老公小時候則比較內斂。」而湯怡有份演出的電影《內幕》上映，她指老公已支持，開心她與多位影帝合作，而她也得知大家對電影評價好高，會積極宣傳和謝票。